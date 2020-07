Thông tin mới vụ ni cô bị cưỡng hiếp trong tịnh thất: Thông tin bất ngờ về nhóm đối tượng

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác định đây là vụ án rất đặc biệt, do đó, đơn vị đang tích cực điều tra, xử lý.





Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) xác định đây là vụ án rất đặc biệt, do đó, đơn vị đang tích cực điều tra, xử lý, thông tin trên Saostar.



Ngày 18/7, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đang tiến hành truy tìm 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.



Nạn nhân là chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành). Chị Q. là ni cô tại tịnh thất T.L.



Hiện tại, công an huyện cũng đã đưa chị H.T.N.Q đi giám định để phục vụ công tác điều tra.





Các đối tượng trộm cắp đã thực hiện hành vi hiếp dâm ni cô tại tịnh thất T.L. Ảnh minh họa



Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, đơn vị xác định đây là vụ án rất đặc biệt, do đó, đơn vị đang tích cực điều tra, xử lý.



"Chúng tôi vẫn đang truy tìm. Bước đầu từ lời khai của nạn nhân thì xác định đây là nhóm đối tượng lạ, nói giọng Bắc chứ không phải người địa phương", Thượng tá Tiến nói.



Như thông tin đã đưa, khoảng 8h ngày 17/7, chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa) phát hiện 3 người đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. sau đó la lên thì bị một người áp sát, bịt miệng.



Chị Q. cắn tay người này rồi vào phòng khóa cửa. Cùng lúc đó, 2 kẻ xông vào dùng dao uy hiếp, khống chế chị Q. để thực hiện hành vi hiếp dâm.



Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.



https://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-ni-co-bi-cuong-hiep-trong-tinh-that-thong-tin-bat-ngo-ve-nhom-doi-tuong-20200719095118705.htm

Theo N.P tổng hợp (Dân Việt)