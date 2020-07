Hai thiếu niên táo tợn kéo lê cô gái trẻ ở phố Tây

Qua điều tra, công an đã bắt giữ 2 thiếu niên có hành vi giật túi xách và kéo lê cô gái ở quận 1, TP HCM.

Ngày 17-7, Công an quận 1, TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Thanh H.(SN 2004) và Lư Phúc Ch. (SN 2003, cùng ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo điều tra bước đầu, khoảng 2 giờ ngày 10-7, nhiều du khách nước ngoài đang ngồi ăn uống tại một quán ăn trên đường Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã chứng kiến cảnh 2 thiếu niên giật túi xách của cô gái đang đi trên đường. Cô gái cố gắng giành lại tài sản thì bị kéo lê 1 đoạn đường dài.

Phát hiện sự việc, người dân liền lao đến hỗ trợ, đuổi theo 2 tên cướp. Tuy nhiên, khi truy đuổi đến trước khu vực trụ sở Công an phường 19 (quận Bình Thạnh) thì mất dấu đối tượng.

Người dân đã đưa nạn nhân là chị L.H.H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) đến trụ sở công an trình báo. Chị H. cho biết túi xách bị cướp có hơn 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Hình ảnh nạn nhân bị cướp kéo lê ở phố Tây

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra, truy bắt thủ phạm. Trích xuất hình ảnh từ camera công an đã xác định 2 đối tượng thực hiện vụ cướp còn rất trẻ, và chiếc xe Wave màu đỏ mang BKS: 59U1-129.91.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy xe Wave đối tượng vứt bỏ trên đường Trường Sa (phường 19, quận Bình Thạnh) nên trình báo công an. Từ biển số xe, công an xác định người điều khiển xe là Nguyễn Huỳnh Thanh H. Đến ngày 14-7, Công an quận 1 đã bắt khẩn cấp H. và đồng bọn là Lư Phúc Ch..

Tại trụ sở công an, H. và Ch. khai nhận rạng sáng 10-7, sau khi nhậu xong cả 2 rủ nhau ra đường tìm người cướp tài sản.

Khi đến khu phố Tây, chúng cướp túi xách chị H. rồi bỏ chạy về hướng quận Bình Thạnh. Trên đường chạy trốn, đến đường Trường Sa thì cả 2 bị ngã xe. Do sợ bị người dân phát hiện nên chúng vứt xe nhảy xuống kênh ẩn nấp. Khoảng 20 phút sau, thấy tình hình yên ẳng nên cả 2 men theo bờ kênh về nhà. Hai đối tượng chia nhau tiền cướp được rồi tắm giặt, nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt.

Hưng Nguyên (NLĐO)