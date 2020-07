21 người thác loạn trong tòa nhà ở quận 3

Bất ngờ kiểm tra một tòa nhà ở trung tâm quận 3 (TP HCM), công an phát hiện hai phòng trong tòa nhà có nhiều nam nữ đang "bay", "lắc" tập thể.

Ngày 6-7, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Minh Hải (SN 1985, quê Lâm Đồng), Đồng Thị Bích Trâm (SN 1998, quê Cần Thơ), Nguyễn Minh Luân (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng 2 người khác để củng cố hồ sơ, điều tra hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Công an quận 3, rạng sáng 4-7, các cơ quan chức năng quận 3 phối hợp kiểm tra hành chính một tòa nhà cao cấp trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3), phát hiện nhiều thanh niên "bay lắc" tại tầng 19 và tầng 7.

Nguyễn Minh Luân và Trịnh Minh Hải

Cụ thể, 14 người đang "bay" tại tầng 19, thu giữ nhiều gói bột trắng nghi ma túy. Kết quả xác minh ban đầu xác định sau khi tổ chức tiệc sinh nhật, Nguyễn Minh Luân đã rủ nhóm bạn và kêu người mua ma túy về thuê phòng ở tầng 19 tòa nhà cao cấp nói trên để sử dụng, khi cả nhóm đang phê thì bị bắt. Trong số 14 người bị đưa về trụ sở thì có 12 người dương tính ma túy.

Tại tầng 7, công an phát hiện 7 nam, nữ cũng đang có biểu hiện phê ma túy. Đối với nhóm này, công an xác định Trịnh Minh Hải sau khi đi nhậu ở quận 1 đã đưa tiền cho Đồng Thị Bích Trâm mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng. Kiểm tra nhanh, Công an quận 3 phát hiện 7 người này đều dương tính ma túy. Các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối 6-7, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM cho biết đang vào cuộc điều tra theo đơn tố giác của vợ chồng ông Mai Văn Tẹo (SN 1952) về việc bị cướp 30 triệu sau khi rời ngân hàng. Ông Tẹo trình bày với công an rằng khi ông vừa rút 30 triệu đồng từ ngân hàng thì bị 2 thanh niên giật mất lúc đang lưu thông trên Quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

HẠNH NGUYÊN (NLĐO)