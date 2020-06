Chị em và nhóm bạn thuê phòng khách sạn mở "tiệc" ma túy

Trong lúc cùng em trai và nhóm bạn thuê phòng một khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An mở “tiệc” ma túy, Nguyễn Thị N. đã bị công an ập vào bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 20-6, các trinh sát đã kiểm tra một khách sạn trên địa bàn TP Vinh (tỉnh Nghệ An) thì phát hiện 5 đối tượng gồm: Trần Đức T. (SN 1992, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Lê Mạnh C. (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh); Nguyễn Khắc T. (SN 1985, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh); Vương Thị Diệu H. (SN 1979, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Thị N. (SN 1980, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh) đang sử dụng ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 0,82g ketamin và 0,97g MDMA. Được biết,đối tượng Lê Mạnh C. và Nguyễn Thị N. là 2 chị em ruột; làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận cùng nhau thuê phòng tại khách sạn để sử dụng ma túy.

7 đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy tại một phòng karaoke ở TX Cửa Lò bị công an bắt giữ - Ảnh: Đài TH Nghệ An

Trước đó, vào tối ngày 19-6, Công an Thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã bắt giữ một nhóm đối tượng gồm Trần Bá Ph. (trú tại huyện Nghi Lộc); Lê Xuân T., Đậu Văn Th. và Nguyễn Hồng T. (trú tại Phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò); Doãn Đức Th. (trú tại Hương Sơn, Hà Tinh); Moong Thị M. (trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Thị Tr. (trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, dạng thuốc lắc và ketamine tại một phòng karaoke trên địa bàn thị xã Cửa Lò.