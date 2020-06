Bé gái 13 tuổi mất tích với lời kêu cứu qua điện thoại

Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đang tổ chức xác minh, tìm kiếm cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) mất tích từ tối ngày 17/6.

Trưa ngày 20/6, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, Công an huyện đã tiếp nhận tin trình báo của ông Đỗ Văn Quang (SN 1972, trú xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) mất tích từ tối ngày 17/6 đến nay.

Cháu Đỗ Thị Kim Hân (ảnh do gia đình cung cấp).

“Hiện công an Huyện đã cử nhiều mũi trinh sát đi các nơi để tìm cháu Hân nhưng đến nay chưa có kết quả” – Đại tá Sương cho hay.

Theo ông Đỗ Văn Quang (cha cháu Hân), khoảng 19h ngày 17/6, cháu Hân có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của Hân có nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của Hân là “chị ơi cứu em” rồi cúp máy. Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của Hân, dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

“Lo sợ cháu có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo cho chính quyền và công an các cấp tìm kiếm. Đồng thời bản thân tôi cũng đi các nơi nghi ngờ cháu đến và hiện đang ở Quy Nhơn (Bình Định) để tìm nhưng đến nay đã 3 ngày vẫn chưa có tăm tích” – ông Quang nói.

Theo gia đình, khi đi ra khỏi nhà Hân mặc áo màu đen có đính hạt màu trắng, quần ngắn, tóc dài, cao khoảng 1m55.

Gia đình mong muốn, ai biết tin cháu Hân ở đâu xin liên hệ số điện thoại 0392.380.467 (gặp ông Quang).