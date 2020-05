Trốn khỏi bãi vàng bị bắt lại, thanh niên đâm chết người

Thấy công việc tại bãi vàng quá cực khổ, nam thanh niên xin nghỉ không được thì bỏ trốn nhưng bị bắt quay lại làm việc.

Ngày 30-5, lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã bắt được Lô Văn Lợi (SN 1997; ngụ xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) - nghi can đâm 2 người thương vong tại một bãi vàng trên địa bàn huyện. Hiện tại, Công an huyện Phước Sơn đã bàn giao Lợi cùng hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.

Công việc đào vàng ở Quảng Nam quá vất vả nên nhiều người không chịu nổi phải bỏ trốn (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, sau khi vào làm việc cho Công ty Phước Hưng tại bãi vàng 39 thuộc xã Phước Hoà (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) được 5 ngày, Lợi thấy công việc quá vất vả nên xin nghỉ để về quê.

Vì quản lý bãi vàng không đồng ý nên Lợi bỏ trốn khỏi bãi vàng. Sau đó, ông Nguyễn Công Hưng (SN 1983) - quản lý công ty và ông Phạm Văn Toản (SN 1963; cùng ngụ xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đuổi theo, bắt Lợi phải quay về lán trại.

Khi xô xát, Lợi dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông Hưng trọng thương, ông Toản tử vong. Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn vào rừng nhưng bị lực lượng công an vây bắt.