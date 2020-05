Táo tợn nổ súng bắn người trước cổng bến xe khách

Do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Tuấn (SN 1999) đã nổ súng bắn anh M.V.T (SN 1991) bị thương, sau đó bỏ trốn.

Theo Người Lao Động: Tối 26/5, thượng tá Đào Minh Đức - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) cho biết, Công an huyện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an TP.Hải Phòng tập trung truy bắt nghi phạm nổ súng khiến anh M.V.T (SN 1991, ngụ tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1999, ngụ tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Thông tin ban đầu từ Công Lý, khoảng 22h08 ngày 25/5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng (khu 7, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Tuấn dùng một khẩu súng (nghi dạng súng hoa cải) bắn anh M.V.T. Sau đó, Bùi Văn Tuấn bỏ trốn.

Hậu quả, anh T bị thương vùng cổ, mặt và đầu, đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Lãng kết hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm, tập trung điều tra, truy bắt nghi phạm để xử lý.