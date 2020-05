Tạm giữ khẩn cấp "bà trùm" 28 tuổi của đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng

Tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng có tổng số tiền giao dịch đến 20.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996) cầm đầu.





Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, cùng trú tại TP Hà Nội) cùng 11 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.





Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp





Theo cơ quan điều tra, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng Internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố, số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại các tài khoản cá nhân của các đối tượng tại các ngân hàng lên đến hàng tỉ đồng.



Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam, mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi tham gia cá cược liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.



Trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: Tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.



Đường dây đánh bạc được xác định do Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cầm đầu. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1-2019 đến nay khoảng 20 ngàn tỉ đồng.



Bước đầu công an xác định, Nguyễn Thị Hương Ly là người đứng tên đăng ký tài khoản đại lý. Ban đầu, Ly sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch, nhưng về sau lập các tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân khác nhau để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Tương tự, Nguyễn Đức Mạnh cũng đứng ra làm đại lý, thuê nhiều đối tượng để quản lý số điện thoại hotline, quản lý tài khoản đại lý…



Đáng chú ý, đường dây đánh bạc nêu trên, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền, đối tượng mua nhà, xe ôtô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)