Người đàn ông bị sập bẫy nữ quái trong nhà nghỉ sau khi "tâm sự"

Hẹn anh L. đến một nhà nghỉ và lợi dụng lúc anh này ngủ say sau khi "tâm sự", đối tượng Oanh đã lấy trộm nhiều tài sản của bị hại.





Ngày 3-5, Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Kiều Oanh (40 tuổi; ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".





Đối tượng Hồ Kiều Oanh tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Nguyễn)





Theo cơ quan công an, chiều 14-4, Oanh hẹn anh L. (ngụ cùng địa phương) đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B (huyện Hòa Bình) để "tâm sự".



Lợi dụng lúc anh L. ngủ say sau khi "tâm sự", Oanh đã lấy trộm tài sản của anh L. gồm: 2 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn với tổng trọng lượng gần 2 lượng vàng và một số giấy tờ tùy thân khác.





Theo Phúc Nguyên (NLĐO)