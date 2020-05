Giải cứu 7 thiếu nữ bị nhốt để phục vụ quán karaoke

7 thiếu nữ quê Nghệ An bị nhốt trong một căn nhà nhằm mục đích phục vụ quán karaoke, vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu thành công.

Trước đó, nạn nhân L.T.T. (SN 2007, trú tại Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đã đi khỏi nhà, gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được. Chiều 16/5, T. nhắn tin cho người nhà với nội dung mình đang ở Thanh Hóa và sắp bị bán đi.

Gia đình T. ngay lập tức báo công an. Công an tỉnh Thanh Hóa sau khi tiếp nhận thông tin đã triển khai lực lượng, phối hợp với công an địa phương tiến hành xác minh, bí mật tiếp cận ngôi nhà đang giữ các nạn nhân để giải cứu ngay trong đêm.

Thời điểm công an có mặt, trong ngôi nhà này đang giữ rất nhiều thiếu nữ, trong đó có 7 người quê tại tỉnh Nghệ An.

Theo lời kể của T., bản thân và các bạn được dụ dỗ ra Thanh Hóa đi làm. Khi đi taxi ra tới nơi, bị yêu cầu phục vụ quán karaoke nhưng các em không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà nhốt lại trong phòng.

Ngày 17/5, sau khi hoàn tất các thủ tục, T. và 1 thiếu nữ khác trú tại huyện Quế Phong đã được công an tỉnh Thanh Hóa bàn giao cho gia đình đưa về nhà. Các nạn nhân còn lại đang chờ gia đình tới làm thủ tục bàn giao.