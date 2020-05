3 kẻ cướp và hiếp dâm cô gái 32 tuổi bị bắt như thế nào?

Sau khi nhận tin báo của chị P.T.H (SN 1988), bị cướp tài sản và hiếp dâm tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã lập tức vào cuộc

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố 3 đối tượng: Trần Văn Lập (SN 1994, thường trú phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Trần Hoài Bảo (SN 1999) và Nguyễn Hoài Lâm ( SN 1997), cùng ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi cướp tài sản.

Trước đó ngày 29-4, Công an huyện Đức Hòa nhận tin báo của chị P.T.H (SN 1988), bị cướp tài sản và hiếp dâm tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. Tiếp đến ngày 5-5, Công an huyện lại tiếp tục nhận được tin báo của chị P.T.H (SN 1970) bị cướp tài sản tại ấp Rừng Sến,. . Đồng thời cùng ngày, chị N.T.N (SN 1982) cũng bị cướp tài sản tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng.

Sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Hòa kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra. Đến 23 giờ ngày 6-5, Công an huyện mời Lập về trụ sở. Qua đấu tranh, Lập thừa nhận trực tiếp thực hiện 3 vụ án trên.

Qua đấu tranh mở rộng, Lập còn khai nhận cùng với Bảo và Lâm thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Đức Hòa (trong đó có 1 vụ cướp tài sản, hiếp dâm) và 3 vụ cướp tài sản tại quận 12, TP HCM. Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an huyện Hóc Môn, TP HCM truy tìm đối tượng gây án. Đến 15 giờ ngày 9-5, Công an huyện Đức Hòa đã bắt được 2 đối tượng này.

Đây là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở cố định và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm game bắn cá tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và huyện Hóc Môn, TP HCM.