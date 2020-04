Nam thanh niên đánh chết con gái 4 tuổi của người tình vì bé nghịch nước

Thấy con gái 4 tuổi của người tình nghịch nước, nam thanh niên đã lôi ra đánh, khiến nạn nhân ngất lịm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị can Thao thực hiện lại quá trình hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. ẢNH CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều 29.4, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đoàn Thao (28 tuổi, trú tại phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) để làm rõ hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thao quê gốc tại tỉnh Ninh Bình, đã có vợ và 3 con, lên Việt Trì để làm ăn. Trong quá trình vợ Thao về Ninh Bình để sinh con, chị H.T.H.Y (25 tuổi, trú tại phường Nông Trang, TP.Việt Trì, Phú Thọ) đã đưa con gái N.H.A.N (4 tuổi) sang nhà Thao để ở cùng theo kiểu "cặp bồ".

Bị can Phan Đoàn Thao tại buổi thực nghiệm hiện trường. ẢNH CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 15 giờ chiều 23.4, thấy bé N. nghịch nước trong nhà vệ sinh tầng 2, Thao to tiếng và lôi bé ra ngoài đánh. Thao dùng chân đá mạnh vào vùng ngực bé N. khiến toàn thân bé đập mạnh vào tường và bị ngất.

Thao đã hô hấp nhân tạo cho bé N. nhưng không có kết quả, sau đó đưa nạn nhân đến Trung tâm Sản nhi tỉnh Phú Thọ cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Đáng chú ý, đại tá Tỉnh cho biết, sau khi đánh bé N., Thao đã nói dối mọi người là cháu bé bị ngã từ cầu thang xuống dẫn đến tử vong và đưa về quê người tình để an táng.

Tuy nhiên, nhận thấy nguyên nhân tử vong của cháu N. còn nhiều uẩn khúc, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé N. bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan... vùng mặt, vùng cổ có nhiều vết xây xát, bầm tím và tụ máu.

Sáng 29.4, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức thực nghiệm hiện trường, Thao đã thực hiện lại hành vi trùng khớp với lời khai của mình tại cơ quan công an.

“Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ đối với Thao, đồng thời làm rõ những người có liên quan, như mẹ của nạn nhân. Nếu mẹ cháu biết mà không trình báo thì sẽ bị xem xét hành vi không tố giác tội phạm”, đại tá Tỉnh nói.