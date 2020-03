Thêm nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua Facebook Ngày 21/3, Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội chuyển tiền qua ngân hàng. Đơn cử trường hợp của bà V.T.D., ở xã Tân Long, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Theo bà V.T.D., thời gian qua đã kết bạn với một người đàn ông quốc tịch Anh qua mạng xã hội Facebook, người này hẹn sang Việt Nam du lịch để gặp bạn gái mới quen. Mới đây, bà D. nhận được tin nhắn qua Facebook của người đàn ông, cho rằng ở Anh đang bị dịch bệnh COVID-19 và muốn sang Việt Nam vừa để du lịch, thăm bạn gái, lại tránh bị lây bệnh do dịch đang lây lan… Ngày 19/3, bà D. nhận được tin nhắn của người đàn ông nêu trên, cho biết đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) nhưng do hành lý bị giữ không nói chuyện được nên nhờ nhân viên sân bay liên hệ. Một người đàn ông tự xưng là nhân viên sân bay, yêu cầu bà D. gửi 1.000 USD để bảo lãnh cho bạn trai vì người này mang rất nhiều tiền sang Việt Nam, bị nghi là rửa tiền. Sau đó, người đàn ông quốc tịch Anh cũng nhắn tin lại qua Facebook cho bà D., xác minh sự việc đó là đúng. Do cả tin, không mảy may nghi ngờ, bà D. đã rút tiền tiết kiệm mang 23 triệu đồng đến Phòng Giao dịch Agribank Tràng Đà (TP Tuyên Quang) để gửi tiền theo yêu cầu của đối tượng. Quá trình giao dịch, nghi ngờ người này bị lừa đảo, cán bộ Phòng Giao dịch Agribank Tràng Đà đã không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bà D. Ngay sau đó, cán bộ Agribank Tuyên Quang đã thông báo với cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Khi tiến hành xác minh thì số điện thoại gọi cho nạn nhân không liên lạc được. Chiều 20-3, Phòng Giao dịch Agribank Tràng Đà đã trao lại số tiền hơn 23 triệu đồng cho bà V.T.D. Từ vụ việc của bà D., cơ quan Công an đề nghị người dân cần nêu cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không kết bạn với người chưa quen biết, nhất là đối với nickname tiếng nước ngoài để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Theo Agribank Tuyên Quang, từ năm 2019 đến nay, ngân hàng đã phát hiện khoảng 10 trường hợp lừa đảo tiền gửi và đã ngăn chặn kịp thời. Minh Hiền