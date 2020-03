Thêm hồi chuông cảnh báo về đuối nước

(GLO)- Rủ nhau chèo thuyền ra chơi ở hồ chứa nước của Thủy điện An Khê-Ka Nak (thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê), 3 thanh niên trú tại TP. Pleiku đã tử vong do lật thuyền. Một không khí tang tóc đang bủa vây gia đình 3 nạn nhân xấu số. Vụ việc đã gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh.

CHUYẾN ĐI CHƠI ĐỊNH MỆNH

Sáng 29-3, một nhóm thanh niên ở TP. Pleiku gồm Mai Văn Tín (SN 1999), Trần Cao Cường (SN 1995) và Đặng Phú Lộc (SN 1990) rủ nhau xuống thị xã An Khê chơi. Buổi trưa, nhóm thanh niên này ghé nhà một người bạn ở gần hồ chứa nước của Thủy điện An Khê-Ka Nak ăn uống. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cả 3 lên một con thuyền nhỏ, vừa chèo thuyền ra giữa hồ nước vừa livestream với bạn bè trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau, con thuyền bất ngờ lật úp khiến cả 3 rơi xuống nước. Mặc dù người dân xung quanh nhanh chóng đến ứng cứu nhưng không kịp trở tay.

Ba nam thanh niên đuối nước thương tâm ở An Khê. Ảnh: T.D

Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-thông tin: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, đồng thời báo cho Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh) để vớt thi thể 3 người bị nạn”.

Vì hồ rộng, nước sâu nên công tác tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều thêm phương tiện, nhân lực xuống hiện trường hỗ trợ. Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng-cho hay: Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đơn vị cùng người dân đã vớt được thi thể của 2 nạn nhân Tín và Lộc. Do trời tối dần, việc tìm kiếm mỗi lúc một khó khăn hơn nên đến khoảng 19 giờ 30 phút mới tìm được thi thể anh Cường.

NỖI ĐAU KHÔN XIẾT

Ngay trong đêm 29-3, thi thể 3 thanh niên đã được gia đình đưa về tổ chức tang lễ. Trong ngôi nhà xây cũ kỹ của anh Trần Cao Cường ở làng Ia Rôk (phường Chi Lăng), một không khí thê lương bao trùm. Nhiều người không cầm được nước mắt khi biết anh mới cưới vợ chưa tròn năm. Hiện vợ anh đang mang thai tháng thứ 3. Ông Nguyễn Hữu Hoan-bố vợ anh Cường-nghẹn ngào: “Cháu Cường đang học lái xe ô tô nên rủ bạn đi chơi và cũng là tập lái để đợt tới thi. Nghe con gái nói chồng nó bị đuối nước, tôi điếng người. Tôi chỉ biết động viên con gái gắng gượng để lo hậu sự cho chồng”.

Gia đình tổ chức đám tang của anh Trần Cao Cường. Ảnh: T.D

Ông Lê Giang Sơn-Chủ tịch UBND phường Chi Lăng-cho biết: “Tối 29-3, sau khi nghe thông tin về sự việc không may xảy ra với gia đình anh Cường, chúng tôi đã cử cán bộ đến nhà chia sẻ, phụ giúp việc tang lễ. Ngoài việc động viên tinh thần lúc tang gia, chúng tôi cũng vận động gia đình anh Cường thực hiện đúng các quy định trong phòng-chống dịch Covid-19”.

Trong ngôi nhà nhỏ thuộc hẻm 322, đường Lê Lợi (tổ 6, phường Hội Thương), người thân anh Mai Văn Tín cũng đang khóc nghẹn. Bố mẹ ly hôn, anh Tín bươn chải nuôi sống bản thân bằng nghề đầu bếp cho các quán ăn trên địa bàn TP. Pleiku. Ông Mai Văn Thải-bố anh Tín-nghẹn ngào: “Tôi có ngờ đâu cơ sự này. Trên đường xuống An Khê đưa con về, tôi cứ hy vọng có một phép màu, nào ngờ...”.

Trong ngôi nhà ở cuối con hẻm rộng chưa đầy 1 m ở đường Hùng Vương (tổ 1, phường Hội Thương), ông bà Đặng Quang Long-Huỳnh Thị Ngọc cũng đang khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của đứa con độc nhất là anh Đặng Phú Lộc-giáo viên dạy lái xe ô tô. Bà Ngọc liên tục ngất xỉu bên quan tài con trai. Giữa giai đoạn cao điểm phòng-chống dịch Covid-19, người thân quen đến thăm viếng thưa thớt, đám tang càng mang vẻ đau buồn, thê lương.

Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho hay: “Trong vụ đuối nước thương tâm này, phường Hội Thương có 2 nạn nhân là Mai Văn Tín và Đặng Phú Lộc, cả 2 gia đình đều khó khăn. Vì vậy, ngay từ tối 29-3, chúng tôi đã đến chia sẻ, động viên người thân của 2 nạn nhân xấu số”.