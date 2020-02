Nữ nhân viên phục vụ môi giới mại dâm để tăng thu nhập

Ngoài việc phục vụ bàn tại một nhà hàng, Vũ Thị Hiền còn muốn kiếm thêm thu nhập nên thường xuyên đi ăn bên ngoài với khách rồi nhận lời môi giới mại dâm.

Vũ Thị Hiền và Tạ Văn Huỳnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Vào ngày 21-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Hiền (20 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Võ Thị Tuyết Ngân (26 tuổi, trú TP Kon Tum, Kon Tum), Tạ Văn Huỳnh (28 tuổi, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 6-1, Hiền đi ăn tối cùng 2 khách H.V.H. và L.Đ.. Trong lúc ngồi ăn, H. và Đ. nhờ Hiền gọi 2 gái mại dâm đến "phục vụ" và sẽ trả công.

Hiền đồng ý và gọi điện thoại cho Võ Thị Tuyết Ngân hỏi có ai bán dâm thì giới thiệu. Ngân liên lạc với Tạ Văn Huỳnh và được giới thiệu Minh Thị L. và Nguyễn Thị T.. Sau khi trao đổi, L. và T. bắt taxi đến quán ăn nơi Hiền và 2 người đàn ông đang ngồi ăn tối.

Trong lúc chờ L. và T. đến, H. và Đ. đã đưa cho Hiền 9 triệu đồng trả cho gái bán dâm, 1 triệu đồng tiền công môi giới, 1 triệu đồng tiền bo ngồi ăn uống và 500.000 đồng tiền trả cước taxi cho 2 gái bán dâm.

Khi 2 gái bán dâm đến, Hiền trả tiền taxi rồi đưa các cô gái vào cho H. và Đ. xem mặt sau đó về nhà. Còn số người trên đến khách sạn thuê phòng 2 phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Thấy những người này có biểu hiện bất thường, nhân viên lễ tân đã điện thoại báo công an đến kiểm tra và phát hiện hành vi mua bán dâm.

Công an triệu tập Vũ Thị Hiền, Võ Thị Tuyết Ngân và Tạ Văn Huỳnh đến làm việc. Tại cơ quan công an, các bị can đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình.

Theo công an, Vũ Thị Hiền và Võ Thị Tuyết Ngân cùng là nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy. Do muốn kiếm thêm thu nhập nên Hiền còn nhận lời đi ăn bên ngoài với khách và môi giới mại dâm để tăng thu nhập.

