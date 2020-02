Nam thanh niên chém người suýt chết để trả thù cho bạn gái

Nghe tin bạn gái bị chọc ghẹo, Hồ Quang Tiến bực tức, đem mã tấu chém trọng thương một thanh niên ngay tại quán cà phê.





Sáng 20-2, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) có lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Quang Tiến (SN 2003, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là đối tượng liên quan đến vụ chém người suýt chết ở quán cà phê, diễn ra vào tối ngày 6-2 trên địa bàn quận.



Theo điều tra, khoảng 20 giờ 45 tối 6-2, anh Phan Minh H. (SN 2001, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ngồi dùng cà phê cùng bạn tại quán Hanana (đường Lê Thánh Tôn, quận Hải Châu).





Đối tượng Hồ Quang Tiến (đứng giữa) chém người để trả thù cho bạn gái





Thấy anh H., Hồ Quang Tiến cầm mã tấu đi thẳng vào quán, chém mạnh vào đầu nạn nhân rồi bỏ chạy. Nhiều người trong quán hoảng loạn bỏ chạy, hoảng hồn không biết việc gì xảy ra.



Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Kết quả thăm khám ban đầu, anh H. bị chấn thương 15 cm, chấn thương sọ não, lún sọ vùng thái dương và đỉnh trán.







Mã tấu tự chế đối tượng dùng để gây án





Qua xác minh, Công an quận Hải Châu khoanh vùng 2 đối tượng Hồ Thanh Tiến và Tôn Thất Trần Thanh Tú (SN 2004). Trong đó, Tú là người chở Tiến đến để chém nạn nhân. Sau gây án, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 18-2, công an bắt giữ Tiến khi đang lẩn trốn trên địa bàn.



Tại cơ quan điều tra, Hồ Thanh Tiến khai rằng nghe bạn gái phàn nàn chuyện nạn nhân Hải thường xuyên chọc ghẹo nên nảy sinh bực tức. Tiến rủ thêm Tú chế mã tấu dài khoảng 60cm để trả thù.



Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng.

