Hận tình, giả chạy Grab rồi đâm mẹ người tình trọng thương

Chiều 13-2, Thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đội điều tra tổng hợp của đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Long Thanh Tú (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi giết người.



Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017 Tú có quan hệ tình cảm với chị T.T.H.T. (28 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Sau đó, Tú lên Đắk Lắk làm việc tại cửa hàng nội thất của gia đình chị T. Đến tháng 12-2019, Tú phát hiện bạn gái mình có qua lại với một người đàn ông khác. Đồng thời, chị T phanh phui chuyện nợ nần trong các giao dịch của Tú về việc mua bán nội thất. Từ đó, Tú bắt đầu hận chị T và có ý định sát hại.



Ngày 8-2, Tú bắt xe từ TP HCM lên Đắk Lắk đóng giả tài xế lái xe Grab để theo dõi chị T. Qua quá trình theo dõi, nhiều lần Tú thấy chị T thân mật với một người đàn ông khác và có ý định ra tay sát hại nhưng không thành.





Đến sáng 12-2, Tú tiếp tục đóng giả người chạy Grab đến trước nhà chị T để theo dõi. Tại đây, Tú phát hiện chị T cùng người đàn ông kia đi vào nhà. Khoảng 30 phút sau, thấy mẹ của chị T là bà Đ.T.N. (45 tuổi) đi ra khỏi nhà. Nghĩ rằng bà N là người tiếp tay, tạo điều kiện cho con gái quen biết với tình địch của mình nên Tú đã nảy sinh ý định giết bà N. Đến 18 giờ cùng ngày, đối tượng Tú tiếp tục đóng giả làm nhân viên chạy xe Grab đến giao trà sữa cho bà N rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân trọng thương.



Sau khi gây án, Tú bỏ chạy về cầu Sêrêpốk (giáp ranh 2 tỉnh Đắk Nông - Đắk Lắk) với ý định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, Tú đã bắt xe đi tỉnh Bình Thuận.





Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trưởng triển khai nhiều mũi công tác, phong tỏa các hướng ra vào TP để truy tìm đối tượng. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, một tổ công tác của Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ Tú khi đang trên xe khách xuống tỉnh Bình Thuận.



