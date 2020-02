Dùng dao chém mẹ tử vong, bố và em trai cùng hàng xóm bị thương

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng dùng dao chém mẹ tử vong, bố, em trai cùng hàng xóm bị thương.

Chiều 7-2, tin từ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương mới xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường xảy ra vụ trọng án

Theo một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh, sau gần một ngày xảy ra vụ trọng án khiến nhiều người thương vong, đến 13 giờ 30 ngày 7-2, lực lượng Công an huyện Mê Linh phối hợp với các phòng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Mê Linh.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6-2, tại thôn Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), trong lúc ông N.V.T. và bà N.T.B. (bố mẹ của Nguyễn Văn Cảnh) đang ngồi ở giữa sân làm việc thì xảy ra cãi vã với Cảnh.

Sau đó, Cảnh cầm dao chém khiến bà B. tử vong. Thấy vậy, bố và em trai của Cảnh lao vào can ngăn nhưng Cảnh tiếp tục vung dao chém 2 người này bị thương. Tiếp đó, ông T. chạy ra cổng hô hoán người dân ứng cứu nhưng Cảnh không dừng lại mà chém tiếp một hàng xóm bị thương. Ngay sau đó, các nạn nhân được những người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, Cảnh lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Công an huyện Mê Linh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án để xử lý.