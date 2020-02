Bị bắt vì giao cấu với bạn học của con

Thấy bé gái hàng xóm sang nhà chơi, ông Thắng nảy sinh dục vọng, gạ gẫm rồi giao cấu với cháu bé. Tuy nhiên, vì lo sợ có thai nên bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết và gia đình đã trình báo công an.





Ngày 2-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Thắng (40 tuổi, trú phường Thành Công, quận Ba Đình) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 15-1, cháu N.H.L. (14 tuổi, ở Hà Nội) đến nhà chơi với bạn học là con trai của ông Thắng. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, con trai Thắng đi học thêm nên cháu L. ở lại chơi với ông Thắng.



Lúc này, ông Thắng nảy sinh dục vọng, gạ gẫm cháu L. quan hệ tình dục. Ông Thắng rủ cháu L. sang nhà hàng xóm bên cạnh không có ai ở nhà để thực hiện hành vi đồi bại.



Tại đây, bị can Thắng đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. nhưng bất thành. Để tránh bị phát hiện, Thắng bảo cháu L. mặc lại quần áo rồi cầm theo chai rượu ra ngoài trước để đánh lạc hướng. Khi thấy an toàn, ông này quay lại mở cửa để cháu L. cùng về.



Đến trưa khi cháu L. về nhà mình, lo sợ có thai nên đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu L. đến công an phường Thành Công trình báo sự việc.



Tại cơ quan công an, ông Thắng đã khai nhận toàn bộ sự việc.



Theo Danh Trọng (TTO)