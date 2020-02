Bất ngờ với thủ phạm đột nhập, phá két sắt lấy hơn 1 tỉ đồng trong khu chung cư cao cấp

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Vũ về hành vi đột nhập, phá két sắt lấy đi 40.700 USD và 2 cây vàng, tổng giá trị là hơn 1 tỉ đồng, tại một khu chung cư cao cấp.

Ngày 14-2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Vũ (SN 1981, trú tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".





Nghi phạm Ngô Văn Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp





Trước đó, ngày 11-2, Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của chị H. (trú tại quận Hoàng Mai) về việc căn hộ chung cư của gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt rồi lấy đi 40.700 USD và 2 cây vàng, tổng giá trị là hơn 1 tỉ đồng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh đối tượng gây án. Đến ngày 12-2, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Vũ, là nghi phạm của vụ án.



Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vũ cho biết hiện đang nợ số tiền 200 triệu đồng do thua bạc nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Vũ khai nhận trước đây từng sửa nhà cho chị H., lại có quan hệ họ hàng nên biết rõ khu nhà chị H. đang ở.



Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11-2, Vũ mang theo chiếc máy cắt cầm tay, rồi thuê xe ôm đến khu chung cư cao cấp nơi chị H. đang ở. Do đã từng ra vào tòa nhà này, Vũ dễ dàng đột nhập, mở được khóa cửa vào bên trong, lục lọi đồ và phá két sắt bằng máy cắt cầm tay. Số tiền, vàng lấy được, Vũ đã mang nhà về cất giấu.





Tang vật trong vụ án đột nhập, phá két sắt - Ảnh: Công an cung cấp





Căn cứ lời khai của Vũ, cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp.



Hiện, các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.



Theo B.H.Thanh (NLĐO)