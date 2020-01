Thái Bình: Điều tra nghi vấn bé gái 3 tuổi bị xâm hại

Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đang điều tra nghi vấn dấu hiệu một bé gái 3 tuổi bị xâm hại.





Trường mầm non nơi cháu bé theo học





Sáng 17.1, ông Nguyễn Văn Thùy - Chủ tịch UBND xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - cho biết: Ngày 13.1 Công an huyện Kiến Xương đã thu giữ và niêm phong camera quan sát an ninh tại trường mầm non xã Vũ Quý để phục vụ cho công tác điều tra về nghi vấn một bé gái 3 tuổi bị xâm hại đang được gửi tại đây, theo trình báo của gia đình.



Nạn nhân là bé N. T. D. (SN 2016, con ông Nguyễn Văn Đ. và bà M., quê quán Hà Nam, tạm trú tại xóm 4, xã Vũ Quý) học lớp 3 tuổi A, trường Mầm non Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Gia đình ông Đ., bà M. cùng 2 con nhỏ thuê nhà sửa chữa đồ điện tử trên địa bàn xã khoảng 4 năm nay.



Liên quan đến vụ việc, bà Đỗ Thị Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Vũ Quý xác nhận có sự việc gia đình trình báo như trên, đồng thời cho biết, nhà trường đã giao camera quan sát an ninh cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.



Theo đó, chiều tối ngày 13.1, bà Nga nhận được điện thoại của cô giáo Bùi Thị Giang (giáo viên lớp 3 tuổi A) báo cáo sự việc. Sau khi đón bé ở trường mầm non về nhà, khoảng 1 tiếng sau chị M. (mẹ bé D., tạm trú tại địa chỉ trên) thay quần áo cho con thì phát hiện vùng kín của con bị chảy máu liền thông báo cho giáo viên chủ nhiệm là cô Bùi Thị Giang.



Nhận được thông tin, cô Giang lập tức đến ngay nhà bé D. cùng gia đình đưa bé đi Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, báo cáo sự việc cho hiệu trưởng.



"Nhận được thông tin, tôi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình đưa bé đi bệnh viện thăm khám và trình báo sự việc cho chính quyền địa phương xã Vũ Quý. Sau khi thăm khám ban đầu, bác sĩ xác định vùng kín của bé D. bị tổn thương phía ngoài. Gia đình bé D. cũng đã có yêu cầu cơ quan chức năng đưa bé đi giám định...", bà Nga thông tin.



Sự việc sau đó được báo lên Công an huyện Kiến Xương. Tối cùng ngày (13.1), Ban giám hiệu trường Mầm non Vũ Quý cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi A đã làm việc với đại diện gia đình bé D. và Công an huyện Kiến Xương tại Ban Công an xã Vũ Quý.



"Nhà trường đã giao camera quan sát an ninh cho cơ quan công an. Qua camera thì không thấy bé D. có dấu hiệu bị xâm hại ở trường. Cả ngày hôm đó bé vẫn ăn, ngủ, chơi đùa cùng các bạn. Hôm đó gia đình đón bé muộn hơn mọi ngày. Bộ quần áo bé mặc từ sáng đến không thay đổi...", bà Đỗ Thị Nga thông tin đồng thời khẳng định: "Nhà trường đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Quan điểm của nhà trường là không giấu giếm, không bao che. Việc xảy ra với bé D. dù do nguyên nhân gì, diễn ra ở đâu đều là hết sức đáng tiếc...".



Được biết, gần đây trường mầm non Vũ Quý đang tiến hành sửa chữa, thi công một số hạng mục nên hàng ngày có thợ thi công ngay tại sân trường mà không có hàng rào ngăn cách.



Bà Hoàng Thị Len - Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐTBXH Thái Bình cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. "Chúng tôi đã yêu cầu phòng LĐTBXH huyện Kiến Xương làm việc với gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình; kịp thời thăm hỏi, động viên và có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho bé...", bà Len nói.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

