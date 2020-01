Rúng động nữ diễn viên bị bắt vì nghi giết mẹ

Mollie Fitzgerald – nữ diễn viên phim “Captain America: The first avenger”, - bị tình nghi dùng dao đâm mẹ mình tử vong.





Theo thông cáo của cảnh sát, Mollie Fitzgerald (38 tuổi) bị bắt vào 31-12-2019 với cáo buộc đâm chết mẹ mình là bà Patricia E. Fitzgerald (68 tuổi) tại nhà của bà ở ngoại ô thành phố Kansas – Mỹ.





Mollie Fitzgerald





Phía cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân vào ngày 20-12-2019 và bắt giữ Mollie Fitzgerald. Cô hiện bị tạm giam chờ ngày ra tòa, đối mặt án giết người cấp độ 2. Mức tiền bảo lãnh nữ diễn viên này là 500.000 USD.



Mollie Fitzgerald từng đảm nhiệm các vị trí đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Cô tham gia vai nhỏ trong "Captain America: The first avenger". Cô cũng là trợ lý của đạo diễn Joe Johnston trong phim điện ảnh của ông.



Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, Mollie Fitzgerald chia sẻ được làm việc trong dự án "Captain America: The first avenger" là trải nghiệm quý giá nhất trong đời cô. Từ những trải nghiệm đóng phim, Mollie Fitzgerald làm nhà sản xuất, đạo diễn cho vài phim kinh phí thấp như: "The lawful truth", "The creeps"…



M.Khuê (NLĐO/Theo Variety)