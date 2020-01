Quảng Nam: Nhậu say, cô gái 19 tuổi lọt vào "mắt đen" của 2 gã bạn học xằng bậy

Cô gái 19 tuổi ở tỉnh Quảng Nam bị bạn học cùng thời THPT dở trò đồi bại khi uống say sau tiệc họp lớp.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phương Nam (SN 2001; ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".



Trước đó, ngày 25-1 (mùng 1 Tết), chị N. (SN 2001; ngụ huyện Nam Giang) cùng nhóm khoảng 10 người bạn học thời THPT họp mặt đầu năm tại nhà Nguyễn Văn X. (SN 2001; ngụ thị trấn Thạnh Mỹ).





Căn nhà X. - nơi chị N. bị bạn hại đời





Sau khi ăn nhậu, hát hò, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị N. say nên vào trong phòng nhà X. nằm ngủ. Riêng Nam cùng nhóm bạn rủ nhau lên nhà một người bạn ở thị trấn Thạnh Mỹ để nhậu tiếp.



Trong lúc nhậu, Nam không thấy N. có mặt nên quay trở về nhà X. tìm. Khi đến nơi, Nam vào trong phòng thì thấy N. đang say nằm ngủ một mình nên đã thực hiện hành vi đồi bại với bạn nữ cùng lớp.



Sau đó, Nam mặc đồ lại cho N. rồi trở lại nhà bạn nhậu tiếp trong khi chị N. say không hề hay biết gì. Điều đáng nói, tại cuộc nhậu, Nam kể lại chuyện mình vừa quan hệ với N. cho X. nghe. Nghe xong, X. nói Nam chở mình về nhà.



Về đến nơi, X. vào bên trong phòng nơi N. đang nằm ngủ, còn Nam đứng ngoài canh cửa. Khi X. đang có ý định thực hiện hành vi phạm tội thì người nhà của N. đến, đưa chị N. về nhà.



Đến sáng 27-1 (mùng 3 Tết), gia đình dẫn N. đến công an trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Nam quanh co chối tội những bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, cuối cùng Nam đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Q.Vinh (NLĐO)