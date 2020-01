Phá đường dây môi giới "chân dài" sinh viên bán dâm giá 8 triệu đồng/lượt

Khi khách làng chơi có nhu cầu, Trần Thị Bình đã môi giới 3 "chân dài" với mác sinh viên bán dâm với giá 8 triệu đồng/1 gái bán dâm/1 lượt đi khách.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chiều ngày 18-1 cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ, đối tượng cho Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, xử lý theo thẩm quyền vụ đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức "gái gọi" liên tỉnh do đối tượng Trần Thị Bình (SN 1986, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.







Hiện, cơ quan Công an đã khởi tố Trần Thị Bình về hành vi môi giới mại dâm

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát hình sự, đã phát hiện một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức "gái gọi" liên tỉnh, do đối tượng Trần Thị Bình cầm đầu, với giá 8 triệu đồng/1 gái bán dâm/1 lượt đi khách.

Sau khi thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-12-2019, Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại 3 phòng của khách sạn.

Tại cơ quan Công an, Bình thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 3 đôi nam nữ trên, với giá thu của "khách" là 8 triệu đồng/1 lượt. "Má mì" Bình dự định, "phi vụ" xong xuôi sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi.

Theo lời Bình, lúc đầu cô ta thỏa thuận với khách làng chơi là 6 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi "khách", với điều kiện phải là sinh viên. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29-12, do gái bán dâm (là sinh viên) trong đường dây của Bình không chịu ra Hà Nội "đi khách" nên buộc Bình phải tìm 3 "đào" khác ngoài Hà Nội và nâng mức giá lên 8 triệu đồng/gái bán dâm/lượt đi khách.

Theo lãnh đạo Phòng Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đây là đường dây tổ chức môi giới mại dâm có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, có sự móc nối chặt chẽ với nhau giữa đối tượng môi giới mại dâm và gái bán dâm.

Đường dây này cũng có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, "má mì" Bình chỉ đồng ý môi giới mại dâm cho khách quen, hoặc được khách quen giới thiệu.

Trong đường dây này, Bình chiêu nạp các cô gái hoạt động ở khu vực Thanh Hóa, khu vực giáp ranh với Ninh Bình. Bình sẽ nói với gái bán dâm giá 2-3 triệu đồng/lượt, tùy vào nhan sắc. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình sẽ thu của khách gấp đôi số tiền đã nói với gái bán dâm (khoảng 4-6 triệu đồng/lượt), sau đó Bình hưởng một nửa số tiền.

Theo công an, Bình từng có chồng và đã ly dị chồng, có một cô con gái khoảng 4 tuổi. Bản thân "má mì" này trước đây làm kinh doanh nhà hàng ăn uống và kinh doanh dịch vụ karaoke ở thôn Đồi Chè, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, Bình cũng có "máu" cờ bạc, chơi xóc đĩa nên bị thua nhiều tiền dẫn đến nợ nần chồng chất. Sau khi cố gắng trang trải, Bình vẫn còn nợ khoản tiền hơn 1 tỉ đồng.

Sợ các con nợ "khủng bố" đòi tiền, Bình đã "trốn" vào khu vực thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm nghề nail (làm đẹp móng chân tay) và tham gia bán dâm cho khách có nhu cầu.

Quá trình bán dâm, Bình có số điện thoại của nhiều "khách hàng". Sau đó, Bình nghĩ cách kết nối với các đối tượng là gái bán dâm và các nữ sinh đang theo học tại một số trường đại học, cao đẳng có hình thức ưa nhìn, ham chơi, đua đòi… để "chiêu mộ" vào đường dây mại dâm do Bình cầm đầu.

Trong số 3 gái bán dâm bị bắt quả tang nêu trên, có một cô là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nhưng thời gian gần đây do nợ môn nhiều nên đã tự nghỉ học mà gia đình không biết. Cũng theo các trinh sát, gia đình cô sinh viên này có điều kiện, khá giả.

Tuy nhiên, bản thân cô này thuộc dạng ăn chơi, tiền bố mẹ cho cũng không đủ nên tham gia vào đường dây "gái gọi" vừa nhàn hạ mà lại có tiền.

Ngoài ra, còn 1 gái bán dâm khác, mới 19 tuổi, học xong phổ thông năm 2019, chưa xin được việc làm nên ra Hà Nội hành nghề bán dâm.