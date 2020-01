Nữ sinh viên con nhà khá giả bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng

Biết nữ sinh viên ở Trường ĐH Trà Vinh là con gia đình khá giả nên 3 đối tượng lên kế hoạch bắt cóc, đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng.





Ngày 14-1, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ bắt cóc tống tiền một nữ sinh viên trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 13-1, Công an TP Trà Vinh nhận được tin báo một nữ sinh viên Trường ĐH Trà Vinh bị nhóm đối tượng bắt cóc tại một quán cà phê thuộc địa bàn khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, sau đó tống tiền gia đình nữ sinh này 5 tỉ đồng. Công an TP Trà Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.





Nguyễn Chí Tâm, một trong những kẻ bắt cóc nữ sinh viên. Ảnh: Công an Trà Vinh





Bằng các nghiệp vụ và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh - lực lượng đã bắt quả tang các đối tượng này khi đang nhận tiền của gia đình nữ sinh tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.



3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi), Trần Minh Hiếu (24 tuổi; cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (20 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Nhóm đối tượng này khai do thiếu nợ và biết nữ sinh này con một gia đình khá giả ở Trà Vinh nên lên kế hoạch làm quen Zalo. Sau đó, nhóm người này tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.







Đại tá Phan Thanh Quân (đứng) làm việc với đối tượng Nguyễn Quốc Toàn. Ảnh: Công an Trà Vinh





Hiện, Công an tỉnh Trà Vinh đã đưa nữ sinh này về an toàn với gia đình và di lý 3 đối tượng về Trà Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Ca Linh (NLĐO)