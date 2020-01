Bình Định: Bị hàng xóm chém đứt lìa bàn tay sau vụ xô xát tiệc tất niên

Trong lúc xô xát, Lê Quang Vũ (ở Bình Định) chạy vào nhà lấy con dao chém ông Tài bị thương vùng đầu, bà Quá xông vào căn ngăn bị Vũ chém đứt lìa bàn tay trái.





Lâm Đồng: Nam thanh niên bị chém đứt lìa chân vì chê bạn "nổ"

Đang ngồi uống cafe, bị côn đồ xông vào chém đứt lìa tay



Bà Quá điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hoàng Trọng





Ngày 22.1, Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Vũ (29 tuổi, ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ) để điều tra vụ đánh nhau khiến 2 người bị thương.



Tối 20.1, gia đình ông Phan Văn Long và vợ là bà Lê Thị Kim Quá (36 tuổi, ở xã Mỹ Đức) tổ chức tiệc tất niên, tham dự có 3 người anh em ruột của ông Long là: Phan Văn Tài, Phan Anh Hải, Phan Tú A.



Trong lúc nhậu, ông Phan Anh Hải ra trước nhà, đối diện với nhà Lê Quang Vũ tiểu tiện nên giữa 2 người lời qua, tiếng lại. Mấy anh em ông Long chạy ra can ngăn, dẫn đến xô xát với Vũ.



Lúc này, Lê Quang Vũ chạy vào nhà lấy con dao chém ôngTài bị thương vùng đầu. Gia đình ông Long can ngăn thì Vũ tiếp tục chém khiến bà Lê Thị Kim Quá đứt lìa bàn tay trái.



Gia đình đã đưa ông Phan Văn Tài và bà Lê Thị Kim Quá vào cấp cứu tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định). Ngay trong đêm 20 và rạng sáng 21.1, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ để nối lại bàn tay bị đứt lìa cho bà Quá.





Theo Hoàng Trọng (thanhnien)