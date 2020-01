Bị đánh suýt chết vì ghẹo bạn gái người khác lúc nhậu

Cho rằng Đ. chọc ghẹo bạn gái của mình trong lúc nhậu nên Minh rủ thêm nhiều người bạn khác núp trong bụi tre để chờ đánh thanh niên này.





Ngày 10-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Tấn Tài (27 tuổi; ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Lê Thanh Minh (24 tuổi); ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Võ Văn Linh (23 tuổi; ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Bị hại trong vụ án này là anh Ngô Hiển Đ. (25 tuổi; ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới).





Tài, Minh và Linh (từ phải sang) tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Nguyễn Đệ





Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Minh và Đ. cùng nhậu với một số người bạn tại khu vực ấp Phú Thượng 3, xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Tại cuộc nhậu này có bạn gái của Minh là Nguyễn Thị Cẩm Vân (24 tuổi).



Trong lúc nhậu, Minh thấy Đ. có những lời lẽ chọc ghẹo đối với bạn gái của mình nên Minh ghen tuông và nảy sinh ý định tìm cách đánh dằn mặt Đ. Minh chạy về nhà của Linh ở gần đó kể lại sự việc rồi rủ người bạn này và rủ thêm Tài đi theo hỗ trợ khi có xảy ra đánh nhau với Đ.



Khi đến nơi, Linh và Tài thấy Đ. vẫn còn ngồi nhậu nên đã núp ở trong bụi tre gần đó để chờ thanh niên này đi ngang qua rồi kiếm chuyện đánh nhau. Tuy nhiên, khi Đ. vừa bước ra đường chuẩn bị về thì Linh xông vào dùng tay xô đẩy Đ. Lúc này, Tài cầm sợi dây nịt xông vào đánh trúng vào đầu Đ. làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh nên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tật là 63%.



Theo T.Nốt (NLĐO)