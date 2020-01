Bắt "phi công" giúp người tình lớn tuổi thực hiện hành vi phạm pháp

Một đôi tình nhân lệch tuổi vừa sa lưới do phạm pháp tại quận 8 (TP HCM). Hiện Công an TP HCM đã tiếp nhận đối tượng cùng tang vật gây án để xử lý theo thẩm quyền.





Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 8 (TP HCM) cho biết vừa bàn giao T.A.H (SN 1978) và L.B.H. (SN 1982, cùng ngụ quận 8) cùng tang vật vụ án là 3,4 kg ma túy cho Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.



Công an quận 8 cho biết trong quá trình đấu tranh chuyển hóa địa bàn, bà A.H. bị phát hiện có hoạt động mua bán ma túy nên Công an quận 8 lập chuyên án đấu tranh.









Tang vật vụ án





Ngày thường bà A.H. sống chung với người tình nhỏ tuổi hơn và người này đóng vai trò hỗ trợ cho bà H. trong việc giao ma túy đá.



Ngày 30-12, sau quá trình theo dõi, trinh sát ập đến bắt quả tang cặp đôi này đang giao nhận ma túy. Khám xét nơi ở, công an thu giữ tổng cộng 3.4kg ma túy đá và 400 viên thuốc lắc cùng các vật chứng liên quan.



Bà A.H. khai mua số ma túy này từ Campuchia sau đó mang về bán lại cho các đại lý thứ cấp để kiếm lời.

