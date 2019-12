Rượu vào, chồng nhẫn tâm hắt cả ấm nước sôi vào mặt vợ

Sau khi uống rượu, cho rằng vợ coi thường mình trong khi dọn bữa ăn tối, Trương Đình Bình đã bất ngờ cầm cả ẩm nước sôi hắt vào mặt vợ khiến nạn nhân bỏng nặng.





Thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 27-12 cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Đình Bình (41 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.



Theo cơ quan công an, tối ngày 16-12, sau khi đi uống rượu ở bên ngoài, Bình tiếp tục mua thêm rượu về nhà uống. Về nhà chị Th. Th. H. (vợ Bình) và con trai ăn cơm, Bình ngồi uống rượu. Sau khi ăn xong, chị H. để mâm cùng phần cơm cho Bình ở bàn rồi lên giường nằm.



Uống xong rượu, Bình lấy ấm nước siêu tốc đun nước sôi để pha mì tôm. Khi nhìn thấy đĩa vỏ ốc trong mâm cơm, Bình cho rằng chị H. coi thường mình, nên Bình cầm đĩa vỏ ốc cùng nước mắm hắt vào người chị H.. Không dừng lại ở đó, Bình tiếp tục lấy ấm nước vừa đun sôi hắt thẳng vào mặt vợ khiến nạn nhân bị bỏng nặng.



Chị H. được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo hồ sơ bệnh án, chị H. được xác định bị bỏng 30% cơ thể.



Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Bình trước pháp luật.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)