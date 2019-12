Mời rượu không uống nên đuổi đánh người, 2 thanh niên bị đâm chết

Xích mích từ chuyện mời rượu nhưng không uống, hai nhóm thanh niên ở huyện Diễn Châu, Nghệ An ẩu đả làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Bị đâm chết trên chiếu bạc vì tranh cãi việc rút vốn nuôi gà

Nghi "đổ bệnh" cho người tình, chủ thầu xây dựng bị đâm chết

Con trai cố tổng thống Đức bị đâm chết khi đang giảng bài





Nạn nhân Chuyên được chuyển lên bệnh viện cấp cứu trong đêm 16-12 - Ảnh: L.DƯƠNG





Ngày 19-12, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Hoàng Trung (20 tuổi) và Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi) cùng ngụ ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu để làm rõ về hành vi giết người.



Đây là hai nghi phạm chính liên quan đến vụ đâm 3 người làm hai người chết và một người trọng thương xảy ra tại đoạn đường liên xã Diễn Thọ vào đêm 16-12.



Theo hồ sơ ban đầu, tối 16-12, nhóm ba thanh niên gồm Cao Thái Dương (22 tuổi, ngụ xã Diễn Trung), Lê Văn Anh (19 tuổi) và Cao Văn Chuyên (26 tuổi) cùng ngụ xã Diễn An, huyện Diễn Châu đến uống rượu tại một quán ốc ở xã Diễn Thọ.



Tại đây, dù không quen biết nhau nhưng nhóm Dương mời Trung uống rượu thì bị Trung từ chối. Bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, sau khi tan cuộc nhậu, nhóm Dương chặn xe của Trung và Ngọc rồi đuổi đánh.



Trong lúc ẩu đả, Ngọc rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào 3 người nhóm Dương. Hậu quả làm Dương và Anh chết tại chỗ còn Chuyên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.



Sau khi gây án, Trung và Ngọc bỏ trốn khỏi hiện trường.



Đến 20h30 tối 17-12, ban chuyên án đã làm rõ hai nghi phạm gây án là Trung và Ngọc và vận động gia đình đưa đến công an huyện Diễn Châu đầu thú.

Theo D.Hòa (TTO)