Diễn biến mới vụ cô gái 25 tuổi cho hóa chất vào trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Sáng nay 31-12, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi để giám định nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị N.T.H. (29 tuổi) tại Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình.





Trước đó, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) nhận được tin báo chị N.T. H. đang công tác tại Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình, tử vong bất thường tại nơi làm việc.



Quá trình khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra Công an TP Thái Bình nhận thấy nhiều điểm nghi vấn xung quanh cái chết của chị H.. Từ những thông tin thu thập được, ngày 26-12, Công an TP Thái Bình triệu tập Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) lên trụ sở làm việc. Bước đầu, Trang khai nhận có liên quan tới cái chết của chị H..





Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang





Theo thông tin ban đầu, do Trang và anh rể là P.V.Q. (30 tuổi ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian. Tuy nhiên, gần đây, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ này. Không đồng ý, Trang lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình (vợ anh Q.) là chị Đ.T.Y. (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).



Sau đó, Trang lên mạng mua chất độc dạng lỏng rồi mua 6 hộp trà sữa, cho chất độc này vào rồi gửi "biếu" chị họ ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.



Do lúc đó chị Y. đi vắng nên 6 cốc trà sữa được để ở phòng hành chính. Ngày 3-12, chị H. là đồng nghiệp với chị Y. mở tủ lạnh thấy có trà sữa liền mang ra uống. Sau đó, chị H. thấy có bất thường liền chạy vào nhà vệ sinh thì bị gục ngã trong nhà vệ sinh Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình. Chị H. sau đó được đưa vào phòng cấp cứu nhưng đã tử vong.



Căn cứ tài liệu điều tra, cũng trong ngày 26-12, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang để điều tra về cái chết của chị N.T.H..



Theo người nhà chị Đ.T.Y. (30 tuổi, là vợ anh Q. và là chị họ của Lại Thị Kiều Trang), khi biết thông tin vụ việc ai cũng bất ngờ, bàng hoàng. Hiện tại chị Y. về sinh sống cùng mẹ đẻ và chờ kết luận của cơ quan công an. Trong khi đó, mẹ của Trang là em gái bố chị Y..



Được biết, do tính chất phức tạp của vụ việc, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo quy định của pháp luật.

