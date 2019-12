Công an Thái Bình điều tra nghi án dùng trà sữa đầu độc chị họ vì tình

Trong những ngày qua, tại Thái Bình xôn xao về thông tin một cô gái trẻ đã dùng trà sữa để đầu độc gia đình chị họ do có tình cảm với anh rể. Tuy nhiên, nạn nhân thiệt mạng lại là đồng nghiệp của người chị này.

Ngày 29.12, một nguồn tin từ Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giữ một nữ nghi phạm liên quan đến cái chết của một phụ nữ trên địa bàn.

Theo đó, nữ nghi phạm là Lại Thị Kiều Tr (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Theo nguồn tin, do có tình cảm với chồng của chị họ, nên vào ngày 3.12, Tr mua 6 cốc trà sữa rồi bỏ thuốc độc vào, gửi cho người chị họ này.

Người chị họ sau đó đã không uống trà sữa, mà để ở cơ quan (là Bệnh viện Lao phổi tỉnh Thái Bình). Một người đồng nghiệp của cô chị họ (là chị N.T.H, 29 tuổi trú tại phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã lấy trà sữa uống. Vừa uống được một ít trà sữa, chị H đã gục xuống bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Do thấy có dấu hiệu bất thường nên công an Thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, xác định Lại Thị Kiều Tr có liên quan đến cái chết của chị N.T.H. Ngày 26.12, công an đã bắt giam Tr để điều tra làm rõ vụ việc. Các thông tin liên quan khác hiện chưa được công an địa phương này thông tin.