Bị đuổi ra khỏi nhà, chồng dùng súng bắn vợ và mẹ vợ

Chị H'H được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị chồng bắn.





Ngày 24/12, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mã Tuấn Đạt (SN 1989, trú tỉnh Lâm Đồng) về hành vi giết người.



Theo hồ sơ vụ án, Đạt kết hôn với chị H’H (SN 1992, trú tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông). Khoảng 22h45 ngày 24/11, sau khi đi uống rượu về, giữa Đạt và chị H xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Chị H lấy quần áo của Đạt vứt ra ngoài sân đuổi về quê sống.



Lúc này, Đạt lấy khẩu súng hơi để ở giường bắn 1 phát vào đầu chị H. Thấy con gái bị bắn, bà H’Y (SN 1955) xông đến đẩy làm Đạt ngã xuống nền nhà. Đạt dùng súng bắn 1 phát trúng vào vùng cổ khiến bà Y ngã xuống nền nhà bất tỉnh.



Đạt tiếp tục dùng súng bắn vào vùng cổ của mình 2 phát để tự sát nhưng không chết. Sau đó Đạt, bà Y và chị H được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.



Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Dương Phong (Dân Trí/danviet)