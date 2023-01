Gợi ý những cách trang trí nhà rực rỡ đón Tết

Tết đến xuân về, các gia đình người Việt thường có thói quen trang trí nhà cửa với những đồ vật mang ý nghĩa tốt lành.

Dưới đây là gợi ý cách trang trí cho ngôi nhà thêm rực rỡ ngày Tết, mang lại may mắn trong năm mới do kiến trúc sư Trần Việt Cường (Hà Nội) chia sẻ.



Kiến trúc sư Trần Việt Cường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Treo đèn lồng, câu đối đỏ

Dịp Tết, treo cặp đèn lồng màu đỏ trước cửa nhà với niềm tin chúng sẽ giúp xua đuổi những điều xấu, mang lại vận may trong năm mới.

Bên cạnh đó, câu đối thường được sử dụng nhiều trong những ngày Tết. Thông qua câu đối, gia chủ sẽ gửi đến mọi người những điều tốt đẹp trong năm mới.

Câu đối Tết Quý Mão 2023 hay, súc tích và ý nghĩa có thể kể đến như: Niên niên như ý xuân - Tuế tuế bình an nhật; Hoa khai phú quý - Trúc báo bình an; Xuân an khang thịnh vượng - Niên phúc thọ miên trường...



Câu đối đỏ giữ một nét văn hóa lâu đời của người Việt. Ảnh: Phương Duy

Trưng cành đào, cây quất

Trang trí nhà ngày Tết không thể thiếu những cành hoa đào. Gia chủ có thể chọn đào bích, đào phai, đào Nhật Tân, đào Thất Thốn để trang trí cho phòng khách, phòng thờ hay đặt ở ngoài sân.



Để tạo điểm nhấn cho cành đào có thể trang trí thêm các phụ kiện: chùm pháo, câu đối, bao lì xì, đèn lồng… Ảnh: Trang Hà

Ngoài ra, có thể chọn cây quất. Vỏ quất màu vàng tượng trưng cho sự phú quý, làm cho cây quất trở thành biểu tượng của sự giàu có và may mắn.

Chọn linh vật năm 2023

Năm 2023 là năm Quý Mão. Theo đó, mèo là con giáp thứ tư trong thập nhị chi, được con người yêu mến. Loài vật này được nhân cách hóa và trở thành biểu tượng cho các tính cách mà con người trân trọng: Điềm tĩnh, cẩn trọng, mềm dẻo và linh hoạt.

Gia chủ có thể tìm mua các chú mèo linh vật để trang trí với ý nghĩa năm mới 2023 hạnh phúc, an khang và như ý.



Những tượng mèo gốm dát vàng mang lại may mắn cho gia chủ, hy vọng một năm mới bình an, thịnh vượng. Ảnh: Việt Anh

Thay vỏ bọc sofa, thảm phòng khách, khăn trải bàn

Rèm, thảm, vỏ bọc sofa, khăn trải bàn... là những thứ có thể thay đổi mà không tốn kém. Vào dịp Tết, gia chủ nên chọn những loại khăn có màu nóng như màu đỏ, cam để tạo cảm giác ấm cúng và có điểm nhấn. Trang trí nhà ngày Tết. Ảnh: Việt Cường

Ngoài ra, thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong nhà sẽ đem tới cảm giác mới lạ. Gia chủ có thể áp dụng với những không gian rộng như phòng khách, phòng sinh hoạt chung.