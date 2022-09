Đak Đoa: Mưa lớn kéo dài gây ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Vàng

(GLO)- Mưa lớn kéo dài đã khiến cầu Vàng (được làm tạm để thi công dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" trên quốc lộ 19), qua địa bàn xã Kdang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) bị ngập nước, gây kẹt xe nghiêm trọng.

Theo đó, từ 17 giờ ngày 15-9, trên địa bàn huyện Đak Đoa xảy ra mưa lớn khiến nước ở khu vực đầu dốc cuốn theo bùn đất đổ xuống phía cầu Vàng (được làm tạm) tại Km144+400, thiết kế được duyệt có bề rộng xe chạy 4 m, lưu thông 1 làn xe bị ngập, gây ùn tắc giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đak Đoa đang điều tiết giao thông. Ảnh: Lê Anh

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi cầu Vàng bị ngập nước đã có gần 600 phương tiện không thể lưu thông qua cầu khiến quốc lộ 19 bị ùn tắc cục bộ hơn 1 km. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã cử lực lượng Cảnh sát Giao thông xuống hiện trường để điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Đến 19 giờ cùng ngày, khi lượng mưa ngớt, nước rút nên Công an huyện Đak Đoa đã hướng dẫn các phương tiện qua cầu an toàn và giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường để đề phòng các trường hợp xấu xảy ra.

Bùn đất bị cuốn về cầu Vàng sau mưa lớn. Ảnh: Lê Anh

Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, dù đã 10 lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng các nhà thầu thi công dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" trên quốc lộ 19, đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai vẫn “cố tình” không khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thi công, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Theo đó, dự án này do Ban Quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư. Qua nhiều lần kiểm tra, trên tuyến phát sinh nhiều vị trí hư hỏng, ổ gà, bong tróc trên mặt đường nhưng không được vá sửa để đảm bảo giao thông. Một số đoạn thi công mở rộng nền đường sang hai bên nhưng thiếu cọc tiêu hướng dẫn, dây phản quang, rào chắn đảm bảo giao thông không đầy đủ, bị ngã đổ (một số đoạn chỉ dùng dây thừng để cảnh báo); biển báo đặt không đúng nơi quy định và không có người hướng dẫn điều tiết giao thông, nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Giao thông tại khu vực cầu Vàng trở lại bình thường. Ảnh: Lê Anh

Ngoài ra, các cầu tạm bailey đảm bảo giao thông để thi công cầu chính gồm: cầu Thầu Dầu Km87+390, Tà Ly Km83+849 và cầu Vàng Km144+400 theo hồ sơ thiết kế được duyệt có bề rộng xe chạy 4 m, lưu thông 1 làn xe. Sau khi đưa vào khai thác, sử dụng, tại các cầu tạm thường xảy ra ùn tắc giao thông nhưng không có người trực điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông.

