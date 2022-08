Nhức nhối tình trạng vứt rác thải dọc đường vào xã Ya Hội

(GLO)- Nhiều năm nay, tuyến đường từ xã Phú An vào Ya Hội (huyện Đak Pơ) trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức thu gom, xử lý nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường.





Đang tưới nước cho vườn rau tại thôn An Phong (xã Phú An) nhưng thi thoảng anh Phạm Xuân Ngà (tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) lại phải lấy tay bịt mũi. Cách vườn rau của anh không xa là vô số rác thải cùng bao chứa xác động vật nằm lăn lóc, bốc mùi hôi thối. Anh Ngà bảo: “Từ khi xã cắm biển cấm đổ rác, tình trạng xả rác ở khu vực này có đỡ hơn. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn lén lút mang rác ra đổ. Lâu ngày, dọc tuyến đường đã hình thành những bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường”.

Dọc tuyến đường vào xã Ya Hội ngổn ngang các loại rác thải. Ảnh: An Phát



Ông Đào Văn Xanh (tổ 6, phường Tây Sơn) cũng có 3 đám rẫy nằm dọc tuyến đường vào xã Ya Hội. Hàng ngày, bao bì ni lông, rác thải bay vào ruộng. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, ông thường xuyên gom đốt, thậm chí thuê máy múc để chôn lấp rác. Cuối năm 2021, khi gia đình chuẩn bị thu hoạch mía thì ai đó đã vứt 6 con heo chết ở bìa rẫy. Ông phải thuê máy múc đào hố, rắc vôi, chôn lấp mới tiếp tục thu hoạch được. “Rác sinh hoạt thì hầu như tuần nào tôi cũng thu dọn thành đống rồi đốt tại chỗ, chứ không biết xử lý như thế nào”-ông Xanh cho hay.



Tuyến đường vào xã Ya Hội dài khoảng 7 km có điểm đầu giáp tỉnh lộ 667 (tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) ngang qua thôn An Phong. Hàng ngày, lưu lượng phương tiện ô tô, xe máy đi lại rất đông, phần lớn là người dân ở xã Ya Hội. Theo người dân địa phương thì tình trạng vứt rác diễn ra nhiều năm nay.



Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý Kim Tuyên-Trưởng thôn Mông (xã Ya Hội) nói: “Bà con rất bức xúc. Việc vứt xả rác, xác động vật bừa bãi không những làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ phát tán dịch bệnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”.



Ông Dương Thái Thạch-Chủ tịch UBND xã Ya Hội-thông tin: “Trước tình hình đó, UBND xã đã làm văn bản gửi UBND xã Phú An, phường Tây Sơn đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường chung. Xã cũng xuất kinh phí cắm biển cấm đổ rác và huy động đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân thường xuyên thu dọn. Nhờ đó, đoạn đường từ xã đến điểm giáp ranh với thôn An Phong không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”.



Ông Huỳnh Văn Hải-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Phong-cho hay: Tuyến đường đi vào xã Ya Hội qua địa phận thôn dài khoảng 4 km. Hai bên đường phần lớn là ruộng rẫy. Vì thế, nhiều điểm trở thành bãi tập kết rác thải tự phát. Thôn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con không vứt rác ra đường; tổ chức thu gom, chôn lấp. Xã Phú An cũng cắm biển cấm đố rác và cử lực lượng Công an, dân quân tuần tra kiểm soát, xử phạt những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi chỉ tạm lắng được một thời gian. Khi lực lượng của xã không có mặt, một số người thiếu ý thức lại lén lút xả rác. “Để hạn chế tình trạng này, tôi đề xuất chính quyền địa phương bố trí lắp camera, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vừa răn đe những người có ý định mang rác bỏ ra đường”-ông Hải kiến nghị.



Ông Trần Vũ Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Phú An-cho hay: “Từ đầu năm đến nay, xã đã xử lý 1 trường hợp vi phạm với mức tiền phạt 750 ngàn đồng. Thời gian tới, xã tiếp tục cử lực lượng Công an, dân quân tăng cường tuần ra, xử phạt; tuyên truyền, vận động người dân, nhất là những người có ruộng rẫy dọc tuyến đường phối hợp để cùng ngăn chặn tình trạng vứt rác thải không đúng nơi quy định”.



AN PHÁT