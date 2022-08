Nhân dân tổ dân phố 5, phường Yên Đổ đóng góp hơn 650 triệu đồng làm vỉa hè

(GLO)- Sáng 10-8, Chi bộ tổ dân phố 5 trực thuộc Đảng bộ phường Yên Đổ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2025). Đây là Chi bộ được chọn làm đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ khác của phường.

Chi bộ tổ dân phố 5 hiện có 28 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là cấp ủy chi bộ đã vận động Nhân dân đóng góp được 650 triệu đồng để làm vỉa hè; vận động đóng góp các quỹ, trong đó Quỹ Phòng-chống thiên tai hơn 21 triệu đồng; tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn lực xã hội giúp đỡ cho các gia đình khó khăn.

Phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã vận động cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng-chống thiên tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ tổ dân phố 5 đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục đến trường đạt 100%, 95% gia đình đạt gia đình văn hóa trở lên…

Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 nhiệm kỳ 2022-2025. Ông Đỗ Hòa tài cử Bí thư Chi bộ.

