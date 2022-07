Thị trấn Kông Chro hướng đến mục tiêu sáng-xanh-sạch-đẹp

(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng để khu vực trung tâm thị trấn ngày càng khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp.





Đổi thay bộ mặt thị trấn



Thị trấn Kông Chro có 18 tuyến đường chính, hầu hết được nâng cấp mở rộng, xây dựng hệ thống mương thoát nước, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh. Từ năm 2017 đến nay, bộ mặt thị trấn khang trang, hiện đại hơn khi huyện lắp đặt 190 trụ đèn bát giác cao 9 m và hơn 200 bộ đèn trên các tuyến đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ, Anh Hùng Núp, Trần Hưng Đạo; lắp đặt 74 bộ đèn ở những tuyến đường chưa có điện đường để tăng độ phủ sáng khu vực nội thị; trồng hơn 170 cây muồng hoàng yến, bàng lá nhỏ từ ngã ba Ban Chỉ huy Quân sự huyện đến cầu Yang Trung; thảm nhựa một số tuyến đường trung tâm, tạo cảnh quan thông thoáng, giúp người dân đi lại thuận lợi.



Chị Nguyễn Thị Thuấn (số 22 Lê Hồng Phong) cho biết: “Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Trần Phú) có dấu hiệu xuống cấp, nhiều chỗ hư hỏng, bong tróc, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vừa qua, đoạn đường này được huyện kịp thời thảm nhựa, hai bên vỉa hè có trồng cây xanh tạo không khí thoáng đãng, mát mẻ”.



Từ khi huyện quan tâm nâng cấp tuyến đường Nguyễn Huệ, việc buôn bán của hàng chục hộ dân ở hai bên đường thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Nhật Hạ (số 277 Nguyễn Huệ) chia sẻ: “Gia đình tôi ở đây hơn 20 năm. Trước đây, tuyến đường này rộng 5 m, sau đó huyện mở rộng gấp đôi, làm hệ thống mương thoát nước, vỉa hè, trồng cây xanh. Từ đó, con đường rộng rãi, thoáng đẹp. Chúng tôi còn bảo nhau chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định”.

Cầu Yang Trung được đưa vào sử dụng giúp diện mạo thị trấn Kông Chro ngày càng khang trang. Ảnh: Ngọc Minh



Theo ông Đỗ Văn Bảo-Tổ trưởng tổ dân phố 2, trên địa bàn có nhiều tuyến phố sầm uất, có chợ và hầu hết trụ sở cơ quan, phòng ban của huyện. Vài năm gần đây, huyện đẩy mạnh đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường, xây dựng đảo giao thông công viên, quảng trường. Đặc biệt từ khi cầu Yang Trung đưa vào sử dụng, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang.



Xây dựng đô thị văn minh



Trong giai đoạn 2022-2025, huyện Kông Chro đầu tư 37,6 tỷ đồng để làm bó vỉa, vỉa hè, hệ thống mương thoát nước, thảm bê tông nhựa tăng cường trên nền đường cũ gồm: đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), Nguyễn Văn Trỗi (đoạn Lê Hồng Phong đến đường QH sau Ban Chỉ huy Quân sự huyện), Trần Hưng Đạo (đoạn Nguyễn Huệ đến Võ Thị Sáu, bao gồm chiều dài đảo giao thông công viên), Hai Bà Trưng (đoạn Lê Hồng Phong đến Kpă Klơng), Võ Thị Sáu (đoạn Lê Hồng Phong đến Trần Hưng Đạo)... xây dựng quảng trường và một số hạng mục phụ trợ.



Song song với nâng cấp các tuyến đường, thị trấn cũng đã tiến hành đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức và người dân nghiêm túc chấp hành quy định của Nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông (ATGT); thực hiện nếp sống văn minh, không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT làm nơi kinh doanh, buôn bán, không xả rác bừa bãi. Riêng từ tháng 1-2022 đến nay, thị trấn phối hợp với ngành chức năng tổ chức 3 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Hầu hết người dân đã tự tháo dỡ các công trình xây dựng vượt mốc chỉ giới, đảm bảo đường thông hè thoáng.



Theo ông Lê Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kông Chro: “Thị trấn có 7 tổ dân phố. Những năm qua, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thị trấn phổ biến các biện pháp phòng-chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn; làm tốt công tác bảo tồn, phát huy có hiệu quả những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, hiện đại”.



Trò chuyện với chúng tôi, ông Phan Thanh Vân-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro-thông tin: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các tuyến đường trọng điểm để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm hành lang, trật tự ATGT; phát động, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ATGT, trồng chăm sóc cây xanh đường phố; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp UBND thị trấn tiến hành giải tỏa hành lang ATGT trên những tuyến đường nằm trong kế hoạch, góp phần mở rộng đường sá, xây dựng đô thị văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp”.



NGỌC MINH