Gia Lai: Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân trong phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

(GLO)- Chiều 22-7, Công an tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.

Ngay sau khi ký kết quy chế phối hợp, Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo, giao nhiệm vụ công an các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo quy chế; đồng thời, xây dựng kế hoạch phân công lực lượng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công tác để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.

Cùng với đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cũng chỉ đạo các phòng chức năng, Cảng Hàng không Pleiku triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giao thông-Vận tải về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài sản và an toàn cơ quan, an toàn hàng không tại Cảng. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức pháp luật về an ninh, an toàn hàng không; quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; bảo vệ môi trường, phòng-chống cháy nổ, bão, lũ mùa mưa.

Từ năm 2019 đến nay, các chuyến bay đi/đến tại sân bay Pleiku được bảo đảm tuyệt đối an toàn, chưa phát hiện các loại máy bay lạ xâm phạm vùng trời, bay sai quy tắc bay. Công tác phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không đối với 14.808 lượt chuyến cất/hạ cánh, trung bình có 11-12 lượt chuyến/ngày; tổng số hành khách đi/đến 2.172.607 lượt với tổng khối lượng hàng hóa đi/đến 3.768.445 tấn hàng hóa, tổng khối lượng hành lý đi/đến 8.931.315 tấn hàng hóa.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Minh Nguyễn

Công an các đơn vị nghiệp vụ, địa phương thuộc Công an tỉnh đã phối hợp tốt với các đơn vị tại Cảng Hàng không Pleiku triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm chắc tình hình, hiệp đồng chỉ huy điều hành bay đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về an ninh, an toàn hàng không (mang công cụ trợ, đạn các loại, vật phẩm nguy hiểm... trong hành lý, người, phương tiện vi phạm khu vực hạn chế), vi phạm an toàn tĩnh không (trẻ em thả diều), vi phạm về an ninh trật tự (hành khách gây rối trật tự, lái xe taxi vi phạm)...

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh hàng không phối hợp lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp thu hồi và tiêu hủy các loại vật phẩm nguy hiểm, trong đó: 119 linh kiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ do hành khách tự ý mang lên tàu bay trái quy định và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 89 trường hợp có hành vi vi phạm về an toàn hàng không, với tổng số tiền 58,6 triệu đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku; tham mưu làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các chuyến bay, bảo đảm tốt an ninh trật tự, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế…; trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình liên quan đến công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân thuộc Cảng Hàng không Pleiku; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng hàng không Việt Nam tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Pleiku.