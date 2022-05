Gần 40 người tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại huyện Đak Pơ

(GLO)- Chiều 6-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.





Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy ở khu vực hành chính của Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Văn Sơn

Tham gia buổi diễn tập có 37 người, trong đó có 23 y-bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Y tế huyện và 14 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH.



Buổi thực tập đã đưa ra tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực hành chính của Trung tâm y tế huyện Đak Pơ, nguyên nhân do sự cố hệ thống điện gây cháy. Khi phát hiện cháy xảy ra, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy; đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ theo số điện thoại 114.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê đã nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở cứu người mắc kẹt trong đám cháy; di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời triển khai các hoạt động chữa cháy; ngăn chặn cháy lan. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.



Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia. Qua buổi thực tập nhằm giúp lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thêm kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng trong từng tình huống cụ thể; cũng như công tác phối hợp chữa cháy và ứng cứu tài sản, cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị cơ sở.



VĂN NGỌC