Bạch Hải Đường là hoa gì mà bỗng nhiên sốt giá, nửa tỷ đồng 1 cây bé tí, được săn lùng ráo riết?

Thời gian gần đây, cái tên Bạch Hải Đường đang được gắn với một trào lưu mới của dân chơi hoa, cây cảnh. Nó đã tạo “cơn sốt” khiến loài hoa vốn dĩ không quá hiếm gặp này trở nên quý hiếm và được săn lùng ráo riết như những nhánh hoa lan đột biến thuở nào.

Những giao dịch khủng, nửa tỷ đồng 1 cây hoa bạch hải đường



Theo quan niệm của người Việt xưa, hoa Hải Đường là một trong những loài hoa tượng trưng cho mùa xuân bởi màu đỏ rực rỡ của nó.



Bên cạnh đó, chữ “đường” trong tên gọi của loài hoa này còn mang hàm ý là "một ngôi nhà lớn". Vì vậy, hoa hải đường được coi là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý - những điều mà bất cứ ai cũng mong muốn đạt được.





Những cây giống cũng được chào mua với giá khủng với lời cam kết khiến người mua dễ liên tưởng đến giao dịch Lan var

Theo quan niệm của giới chơi hoa, hoa Hải Đường còn mang nhiều ý nghĩa khác dựa vào màu sắc của từng loại. Cụ thể: Hoa hải đường đỏ mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, tài lộc và vinh hoa phú quý.



Hoa Hải Đường vàng tượng trưng cho sự bền bỉ, trường thọ, "bách niên giai lão" và sự may mắn trong cuộc sống.



Hoa Hải Đường trắng hay còn được gọi là Bạch Hải Đường tượng trưng cho sự trong sạch cao quý, tinh khôi và dịu dàng, đồng thời chúng còn mang ý nghĩa cho sự khởi đầu mới mẻ và tràn đầy sức sống.



Theo các nhà khoa học, cả 3 màu của hoa Hải Đường đều phổ biến như nhau và được phân bổ khá đồng đều trong tự nhiên. Điều đó khẳng định, hoa Hải Đường màu trắng hay còn gọi là bạch hải đường cũng không quá đặc biệt so với những màu hoa khác.



Trên thực tế, không quá khó để người yêu hoa có thể tìm mua hoa Hải Đường với đầy đủ các màu. Chúng được bày bán rất nhiều ở các chợ bán hoa hoặc tại các cửa hàng hoa, thậm chí là rất nhiều trên các trang thương mại điện tử.



Giá bán cây hoa Hải Đường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại màu hoa, độ lớn của cây, thương hiệu bán hoa… Tuy nhiên không quá cao, dao động khoảng 200 - 300 nghìn đồng/cây trở lên.



“Thu mua hoa Bạch Hải Đường số lượng lớn, bất chấp giá cả”; “Cần mua hoa Bạch Hải Đường”; “Tìm mua Hải Đường trắng nguyên bản, không ghép, giá cả không quan trọng”… Đó là những dòng quảng cáo ngập tràn trên mạng xã hội trong những ngày qua, tạo nên cơn sốt săn lùng, truy tìm “vàng trắng” chưa từng có khiến “nhà nhà, người người nói chuyện làm giàu từ hoa Bạch Hải Đường”.



Chỉ một thời gian ngắn sau những quảng cáo thu mua là hàng loạt lời mời chào bán hoa Bạch Hải Đường với đủ kiểu dáng, kích cỡ và giá cả cũng rất… trên trời.



Theo tìm hiểu của phóng viên, với “cơn sốt” trong thời gian qua, giá của hoa Bạch Hải Đường được thổi lên chóng mặt và thường là những giao dịch rất khủng.



Theo đó, cây có chiều cao dưới 1 m thường được chào giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Những cây hoa có chiều cao hơn 1 m được chào bán với giá từ vài trăm triệu đến trên dưới 1 tỷ đồng.



Càng những cây có vanh (chu vi vòng gốc - PV) khủng, chiều cao lớn thì giá càng cao. Những cây được người bán chào giá từ 3-4 tỷ đồng cũng không quá hiếm gặp.



Trong vai một khách hàng có nhu cầu tìm kiếm một cây hoa Bạch Hải Đường có vanh hơn 20 cm, cao gần 2 m. Ngay lập tức người viết nhận được không ít lời chào mua với cam kết “cây nguyên bản, không ghép, thân to khỏe, giá cực kỳ yêu thương”.



Nhắn tin cho một người chơi có địa chỉ tại huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), rất nhanh chóng cái giá 2 tỷ đồng được đưa ra kèm lời nhắn: Cây tại nhà, cọc chuyển khoản chốt kèo, xem cây.



Hình bóng giao dịch lan đột biến, giá trên trời



“Quảng cáo nhiều. Sốt ầm ầm. Nhưng đã có giao dịch nào thành công đâu. Toàn giá trên trời rồi khéo lại khổ như phong trào chơi lan đột biến thủa nào thôi ông ạ” - Nguyễn Văn Nam, một dân chơi hoa khá lâu năm ở huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ.



Thời gian gần đây, hải đường trắng bất ngờ sốt giá, được lùng mua khắp các vùng quê, trên “chợ mạng”. Ảnh: I.T

Cũng theo anh Nam, theo cơn sốt của Bạch Hải Đường đã có rất nhiều người bỏ ra lượng tiền kha khá để ôm cây, ươm mầm cây nhằm ôm giấc mộng làm giàu. Bên cạnh việc săn lùng cây ở trong tự nhiên, nhiều người đã bỏ tiền đầu tư hàng trăm, hàng nghìn bầu Hải Đường con nhằm cung ứng cho thị trường đang lên cơn sốt.



Giá cả của mỗi bầu cây tại thời điểm này được rao bán từ hàng trăm, đến hàng triệu đồng/bầu, kèm cam kết chăm sóc chết tự chịu trách nhiệm, mặt hoa không đúng mang đến đổi.



“Những chiêu thổi giá, ém hàng này không khác gì phong trào chơi lan đột biến thủa nào. Với nhiều chiêu trò tinh vi, loại cây này được dân chơi thổi giá lên với những mức giá trên trời, người dân không tỉnh táo sẽ rất dễ sập bẫy giống như đầu tư lan đột biến” - anh Nguyễn Văn Nam ngao ngán chia sẻ.



Khẳng định “cơn sốt” Bạch Hải Đường sẽ sớm “hiện nguyên hình” bởi người dân đã rất tỉnh táo sau trào lưu “nhà nhà chơi lan, người người vào lan” thủa nào.



Anh Nguyễn Văn Cường, chủ một cửa hàng hoa, cây cảnh có tiếng ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Với kinh nghiệm mua bán, chăm sóc cây giống mấy chục năm, tôi cho rằng “cơn sốt” Bạch Hải Đường sẽ sớm hạ nhiệt bởi vốn dĩ loài hoa này không hiếm, chăm sóc không quá cầu kỳ. Bên cạnh đó, sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19 người dân làm gì còn tiền để chạy theo trào lưu như thủa chơi lan đột biến”.



Cũng theo anh Cường, đối với những nhà vườn như anh, việc nhập giống hoa Hải Đường trắng khá dễ dàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng/cây. “Vậy nhưng, không ít người đang rao bán loại cây này với giá dao động từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/bầu cây khoảng trên dưới một năm tuổi. Thật là kỳ lạ!”.



Trên thực tế, thú chơi hoa, cây cảnh từ lâu đã trở thành “món ăn tinh thần” của nhiều người dân. Tuy nhiên, bên cạnh thú chơi lành mạnh, tao nhã, một số người do thiếu hiểu biết đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua về sự thất vọng, tiếc nuối. Đứng trước "cơn sốt" của hoa Hải Đường trắng trong những ngày gần đây có lẽ không ít người cảm nhận được cảm giác quen thuộc với cơn sốt lan đột biến độ nào. Chẳng biết sau đợt Bạch Hải Đường này sẽ đến lượt loài hoa nào lên "cơn sốt"?



https://danviet.vn/bach-hai-duong-la-hoa-gi-ma-bong-nhien-sot-gia-nua-ty-dong-1-cay-20220411134924435.htm

Theo Thiệu Vũ (baovinhphuc.com.vn/Dân Việt)