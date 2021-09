Ngôi nhà "lột xác" ngoạn mục nhờ bàn tay khéo léo của gia chủ

Ngôi nhà mang đậm hơi thở Á Đông được anh Nguyễn An (Đống Đa - Hà Nội) tự lên ý tưởng cải tạo chỉ trong 2 tháng đã thu hút đông đảo người quan tâm trong thời gian qua.





Sau khi chuyển đến ngôi nhà trên phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội), anh Nguyễn An, sinh năm 1983, đã lên ý tưởng, cải tạo không gian sống của mình.



Anh An cho biết, khi chưa cải tạo, căn nhà theo phong cách cũ và bộc lộ nhiều điểm hạn chế do đã xây dựng cách đây 25 năm. Căn nhà này có kích thước ngang 5,8m, sâu 9m, hai cạnh bên và cạnh đáy vuông vắn nhưng mặt tiền nhà chéo theo mặt ngõ phía trước.



"Sau khi tính toán các phương án, mình quyết định giữ lại thiết kế cũ của căn nhà, gỡ bỏ toàn bộ nội thất, trần, tường, sàn và xây thêm 2 tầng (tổng thành 5 tầng)", anh cho biết.



Phân khu chức năng được chia lại, tầng 1 gồm sảnh vào nhà, khu để xe và phòng khách nhìn ra sân vườn tiểu cảnh; tầng 2 là phòng bếp, phòng ăn và phòng kỷ niệm. Đối với tầng 3 anh An chia thành phòng ngủ và phòng học. Tầng 4 làm phòng ngủ chính và phòng thay đồ. Tầng 5 gồm phòng thờ, phòng ngủ phụ, không gian giặt và khoảng sân trồng cây.



Được biết sau khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, anh An nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người liên hệ trao đổi kinh nghiệm cải tạo nhà.



Gia chủ chia sẻ, trong quá trình cải tạo, công đoạn khó nhất là kết nối giữa phần hiện trạng cũ và phần xây mới bên trên. Vì công trình trước xây hệ tường gạch, không có hệ khung cột bê tông nên khi muốn lên thêm tầng thì phải làm hệ giằng bê tông gia cố toàn bộ sàn mái tầng 3, sau đó mới tiếp tục đổ cột bê tông, đổ sàn của các tầng xây mới.



"Toàn bộ thời gian cải tạo chỉ mất 2 tháng với tổng chi phí khoảng 900 triệu đồng, trong đó công thợ khoảng 250 triệu đồng. Tất cả vật liệu xây dựng, đồ đạc do anh tự mua, thiết kế và giám sát", anh An nói.



Dưới đây là những hình ảnh về căn nhà trước và sau khi cải tạo:



Hình ảnh khu vườn nằm bên hông nhà trước khi cải tạo: lát gạch sàn, ốp gạch tường và làm bể cá, non bộ, thời gian lâu bị ẩm thấp, rêu mốc và nhiều muỗi.





Anh An đã cải tạo thành vườn sỏi theo phong cách vườn Nhật. Khu vực này chia thành 2 phần: khu khô (có mái che) chỉ rải sỏi, làm chỗ ngồi uống trà; khu ướt (có nắng, mưa trực tiếp) để bày đá, trồng cây.





Ô cửa sổ tròn và tường vôi trắng, gạch hoa gió màu ghi được gia chủ học tập theo phong cách viên lâm Tô Châu - Trung Quốc.





Từng có thời gian học tập, công tác tại Nhật Bản, Trung Quốc nên anh An rất thích phong cách viên lâm Á Đông và đã quyết tâm áp dụng vào ngôi nhà của mình.

Căn nhà đáp ứng tiêu chí gọn gàng, ít và đủ đồ đạc để không gian được mở một cách tối đa.

Các vật liệu như nhựa, gỗ công nghiệp, đá nhân tạo, các loại keo dán, phun sơn được hạn chế tối đa.

Không gian sống hiện diện nhiều cây xanh, cắm hoa tươi chứ không sử dụng hoa giả…





Anh cho biết, nhà ít trang trí nên không sợ lỗi "mốt", dễ dọn dẹp và thoáng mát.







Giếng trời hình tròn, bán kính 1m, lắp kính trong suốt giúp tăng cường ánh sáng và lưu thông không khí.

