Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

(GLO)- Nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão năm 2021, Điện lực Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Điện lực Chư Sê đang quản lý và vận hành hơn 356 km đường dây trung áp và hơn 369 km đường dây hạ áp với 504 trạm biến áp phụ tải, cấp điện cho hơn 36 ngàn khách hàng trên địa bàn huyện. Những năm trước, hệ thống lưới điện huyện Chư Sê thường gặp sự cố vào mùa mưa bão, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Nhân viên Điện lực Chư Sê cắt tỉa, phát quang cây xanh dọc hành lang lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: Quang Tấn Đầu năm 2021, Điện lực Chư Sê chủ động triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trên toàn tuyến. Ông Nguyễn Đình Tài-Giám đốc Điện lực Chư Sê-cho biết: Đơn vị luôn duy trì công tác kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện và các trạm biến áp định kỳ hàng tháng; tiến hành tổng kiểm tra, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện. Theo đó, đối với các vị trí đường dây điện đi qua khu vực đồng ruộng, có nền đất yếu dễ xảy ra sụt lún thì gia cố, chằng chống cột đề phòng đổ ngã; những trụ điện nằm bên mương nước, khu vực sạt lở thì tiến hành gia cố móng hoặc di dời; đồng thời cải tạo, nâng cấp hệ thống chống sét của lưới điện… nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ nguồn vốn phân bổ hàng năm, Điện lực Chư Sê đã triển khai xây dựng 19 hạng mục đường dây, trạm biến áp tại các khu vực mở rộng dân cư, mở đường, giãn dân với tổng kinh phí hơn 14,6 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị đã đầu tư 548 triệu đồng để xử lý các điểm mất an toàn dây dẫn sau công tơ về đến hộ dân sử dụng; gần 120 triệu đồng xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở móng trụ điện.

Cùng với đó, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cắt tỉa, phát quang cây xanh dọc hành lang lưới điện, tránh tình trạng cây đổ ngã gây hư hỏng đường dây cũng như đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức thực hiện tự kiểm tra, xử lý các tồn tại đường dây hạ áp sau công tơ nhằm tránh xảy ra tình trạng chập, cháy. Ông Đinh A Thiên (làng Achông, xã Ayun) cho biết: “Hàng năm, gia đình tôi đều được cán bộ Điện lực hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, cách đấu nối dây điện và những điều không nên làm như kéo dây điện chồng chéo nhau, móc áo quần lên dây điện… Nhờ đó, chúng tôi đã biết sử dụng điện an toàn hơn, không có tình trạng bị chập điện gây mất điện như trước”.

Tiến hành vệ sinh lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ảnh: Quang Tấn Theo ông Nguyễn Đức Cường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun, đầu mùa mưa, trên địa bàn xuất hiện một số điểm sụt lún cục bộ làm trụ điện bị nghiêng, có nguy cơ đổ ngã gây mất an toàn. Ngay sau khi nhận thông tin, Điện lực Chư Sê đã tiến hành xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Điện lực Chư Sê thông tin: “Song song với công tác kiểm tra, xử lý các sự cố có thể xảy ra trên toàn tuyến trước mùa mưa bão, Điện lực Chư Sê đã thành lập tiểu ban, đội xung kích phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân”.