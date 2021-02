Ngôi nhà trang trí bằng len sợi đẹp 'muốn xỉu' của vợ chồng trẻ Sài Gòn

Vài ngàn cuộn len đủ màu sắc và hàng trăm thú ngồi bông xinh xắn được trang trí trong ngôi nhà tạo nên không gian độc đáo 'có một không hai' và đẹp lung linh như cổ tích.



Mách bạn những mẹo bài trí gian bếp với màu đỏ

Ý tưởng biến không gian hẹp thành góc làm việc xinh xắn

Một góc ngôi nhà đầy nắng - ẢNH: NVCC





Đó là ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ Phùng Lê Lan Thanh và Huỳnh Trọng Nghĩa (cùng 35 tuổi) tại Sài Gòn. Nghĩa học công nghệ thông tin, hiện làm thiết kế nữ trang, mảng vẽ 3D, còn Thanh tốt nghiệp ngành Anh văn thương mại, từng làm điều hành du lịch, quản lý dự án lồng tiếng phim hoạt hình, giám đốc kỹ thuật cho công ty sản xuất và xuất khẩu thú bông…





Hai vợ chồng Thanh - Nghĩa . ẢNH: NVCC





Căn nhà của 2 vợ chồng nằm trong một khu nội bộ ở gần trung tâm Sài Gòn. Mặc dù diện tích chưa đầy 40 mét vuông, nhưng bằng sự tinh tế, khéo léo của mình, vợ chồng Thanh đã tạo nên một không gian đẹp như cổ tích.



Thanh kể: “Diện tích sàn là 38.2 m2 nhưng nằm trong khu nội bộ nên cực kỳ thông thoáng. Tụi mình mất hơn 3 năm để xây dựng hoàn thiện toàn bộ ngôi nhà với phần thô khoảng 6 tháng, còn lại là trang trí nội thất. Việc thiết kế là do chồng mình làm. Công việc của anh là vẽ nữ trang 3D nên ảnh vẽ lại toàn bộ nhà, mặt cắt, cách sắp xếp, diện tích các phòng trong mỗi tầng. Sau đó tụi mình liên hệ với kiến trúc sư để họ hỗ trợ, biến ý tưởng và hình ảnh 3D của 2 vợ chồng thành hiện thực bằng các công việc chuyên môn như bản vẽ kiến trúc, kết cấu...”.



Do những chi tiết của căn nhà khá phức tạp và kích thước khác biệt, không như những ngôi nhà thông thường nên hầu như không đội thi công nào có thể hoàn thành được đúng như Thanh và Nghĩa mong muốn, không sai sót thì lại chậm trễ. “Họ cứ làm được một thời gian lại lặng lẽ ra đi để lại một mớ hỗn độn phía sau. Để hoàn thiện ngôi nhà, chồng mình đã phải bỏ hết công việc để tự làm thợ mộc và thợ hồ, chỉnh chỗ này sửa chỗ kia, tự đóng kệ, bàn, tủ và nó làm mọi người thực sự ngạc nhiên vì những sản phẩm tinh tế và hoàn thiện không khác gì đặt mua ở những nơi chuyên nghiệp”, Thanh cho hay.



Có lẽ ngôi nhà sẽ không có gì đặc biệt nếu như không được trang trí bằng hàng trăm thú nhồi bông và đến vài ngàn cuộn len sợi. Thanh chia sẻ: “Mình có một niềm đam mê đặc biệt đối với len sợi nên hầu hết thời gian đều dùng để sưu tầm, sắp xếp và “chơi” với những sợi len. Số lượng len chính xác trang trí trong ngôi nhà mình không biết, vì cứ đi chỗ này mua ít, chỗ kia mua một ít, lúc du lịch, khi đi công tác, hoặc bạn bè đi chơi cũng về tặng. Nhưng nếu ước chừng sơ bộ chắc tầm vài ngàn cuộn. Còn gấu bông thì khoảng hơn 100 con đều do tự tay vợ chồng mình làm. Ngoài ra, mình cũng tự tay đan móc, thêu thùa làm từng vật trang trí nhỏ để lấp đầy những chiếc kệ bé xinh trên tường. Mỗi góc nhà góc phòng đều đầy dấu chân dấu tay của 2 đứa”.



Phía ngoài ngôi nhà, vợ chồng Thanh còn trồng cả một hàng rào hoa hồng đẹp mê mẩn. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào khu vườn, xuyên qua song cửa vào tận căn phòng làm không gian tràn ngập ánh sáng, lung linh huyền ảo như thể đang sắp đặt cho một bộ phim.



Cùng ngắm ngôi nhà đẹp “muốn xỉu” của vợ chồng trẻ Thanh - N

ghĩa:







Theo HÀ THÀNH (TNO)