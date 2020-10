Bật mí 6 cách giúp bạn sở hữu căn hộ lý tưởng.

Việc chuyển đến một không gian mới có rất nhiều điều cần phải lưu ý. Đặc biệt, trước khi cân nhắc và ký hợp đồng, hãy chắc chắn những điểm sau để chọn cho mình một căn hộ lý tưởng.



Xem xét vị trí



Vị trí có thể được xem là khía cạnh quan trọng nhất cần cân nhắc trước khi sở hữu căn nhà của riêng mình. Hãy chọn căn hộ ở khu vực gần với nơi làm việc hay trường học để không phải ngày ngày di chuyển quá xa. Đừng quên xem xét đến tình hình giao thông, bạn nên chọn căn hộ không quá gần trung tâm nhưng giao thông thuận tiện hơn là một nơi đầy đủ dịch vụ nhưng luôn trong tình trạng tắc nghẽn.



Lên ý tưởng cho bố cục căn hộ



Tùy thuộc vào diện tích và cấu trúc của căn hộ mà cách thiết kế có thể khác nhau. Ngay cả trong cùng một tòa nhà nhưng mỗi căn lại sở hữu một “ngôn ngữ” riêng. Việc trang trí nhà cửa ngoài thể hiện cá tính thì nên phù hợp với phong cách sống của bạn.



Nếu bạn thường xuyên làm việc tại nhà, hãy chọn một nơi có không gian yên tĩnh, cách âm tốt. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hãy chọn khu chung cư có công viên hoặc sân chơi.



Đánh giá không gian



Trước khi quyết định chọn một căn hộ, bạn nên tham khảo nhiều nơi khác nhau. Hãy ghi lại những khác biệt hay lưu ý, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh giữa các địa điểm từ đó lựa chọn sáng suốt hơn. Nếu có thể, hãy chụp ảnh tổng quan và một vài góc nhà để có cái nhìn cụ thể.



Cân nhắc các tiện nghi



Trả lời câu hỏi: Điều gì là quan trọng nhất với bạn? Có phòng tập thể dục ngay trong tòa nhà? Có bãi giữ xe rộng rãi? Phí quản lý là bao nhiêu? Có được nuôi thú cưng không? Hay những thông tin về dịch vụ Internet và truyền hình cáp…Những điều này nghe có vẻ “nhỏ” nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống lâu dài của bạn về sau.



Hiểu ngân sách của mình



Đây là vấn đề gần như mang tính quyết định. Trước khi đặt bút ký hợp đồng, hãy so sánh với các khu chung cư hay tòa nhà lân cận. Dù là đắt hay rẻ hơn bạn cũng nên biết được lí do tại sao, cơ sở hạ tầng và tiện nghi ảnh hưởng khá nhiều đến chi phí căn hộ.



Hiểu về giá cả rồi, liệu bạn có đủ khả năng chi trả không? Nếu là nhà thuê hay trả góp, bạn nên tính đến trường hợp nếu công việc không ổn định, số tiền tiết kiệm còn lại có đủ để thanh toán mọi chi phí trong một hoặc một vài tháng? Để trả lời câu hỏi này, bạn nên ghi ra những khoản chi tiêu và cân nhắc thật kỹ.



Đọc kỹ trước khi ký



Khi đã thỏa mãn được những câu hỏi trên, hãy đọc kỹ hợp đồng nhà. Một bản hợp đồng cơ bản nên có đủ thông tin về tiện nghi bao gồm, các chi phí phụ, những hư hỏng hay thiệt hại từ người chủ trước, thời hạn hợp đồng và các khoản thanh toán định kỳ…



Trước khi đặt bút, hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các điều khoản. Nếu nhận thấy thông tin chưa rõ ràng, đừng ngại hỏi ngay.



https://laodong.vn/bat-dong-san/bat-mi-6-cach-giup-ban-so-huu-can-ho-ly-tuong-844617.ldo

Theo Bảo Trân (LĐO, Doorsteps)