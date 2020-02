Vì sao phong thủy không gian phòng bếp quan trọng?

Cách đặt nhà bếp theo phong thủy có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi phân tích phong thủy về nhà, ba khu vực sinh sống quan trọng nhất là cửa trước, phòng ngủ và không gian bếp. Tại sao lại như vậy?

Cửa trước là "miệng nhà". Đó là nơi đón nguồn năng lượng đi vào nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Phòng ngủ là nơi mà chúng ta dành gần một phần ba cuộc sống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đảm bảo rằng phòng ngủ nằm ở đúng nơi để năng lượng tốt có thể mang lại lợi ích cho chúng ta.



Còn nhà bếp tại sao lại quan trọng? Nhà bếp là nơi mang nguồn năng lượng hỏa, có thể tiêu diệt các nguồn năng lượng tích cực. Đây là một khu vực năng lượng phong thủy hoạt động rất mạnh. Do vậy, nếu bếp đặt không đúng vị trí thì sẽ phá hủy năng lượng sinh khí và vượng khí của ngôi nhà, từ đó gây ra bệnh tật và hao tài...









Hiện nay nhiều người quá quan tâm đến hướng nhà, hướng bếp và cứ nghĩ rằng bếp phải luôn theo hướng của gia chủ mà không quan tâm đến vị trí đặt bếp. Vì vậy rất nhiều nhà sau khi thiết kế xong hướng bếp, hoàn thiện xong căn nhà mới thấy rằng không gian bếp rất khập khiễng, bố cục không hợp lý, từ đó dẫn tới việc nấu nướng cũng gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt không được như ý, và lâu dần sinh ra bức bối cãi vã rồi mọi sự sinh hoạt trong gia đình đảo lộn.



Nói điều này để thấy rằng, phong thủy hiện đại do không gian nhà ở hạn hẹp, nhiều nhà đã được bố cục định hình sẵn không thể sửa chữa, nếu cứ theo lý thuyết chủ đích lấy hướng của gia chủ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thiết kế và bốc cục bất tiện cho việc sinh hoạt. Do đó, không gian bếp chỉ cần bố cục hài hòa hợp lý là được, cái nào không hợp thì tìm cách điều chỉnh xung quanh để hóa giải là được. Cái quan trọng vẫn là bếp phải sạch sẽ thì sức khỏe của gia chủ sẽ luôn được đảm bảo. Còn về hướng bếp nếu có điều kiện về mặt không gian thì nên tuân thủ theo nguyên tắc "lấy hướng cho bếp" chứ "không lấy hướng bếp theo gia chủ".



Vậy thế nào gọi là lấy hướng cho bếp? Đơn giản là chúng ta phải hiểu, bếp theo ngũ hành thuộc hỏa, vậy thì hướng nào vượng hỏa thì hãy đặt bếp. Hướng vượng hỏa là hướng Nam, Đông Nam, Đông. Ngày xưa cha ông ta chỉ lấy hướng đặt bếp theo hướng Đông Nam là chính, bởi vì hướng này có gió hút vào cửa lò giúp cho bếp cháy vượng lửa.



Qua những phân tích ở trên, chúng ta thấy rằng nhà bếp thì hướng không phải quan trọng mà quan trọng là "vị trí" đặt để bếp. Vị trí tốt thì sẽ giúp cho không gian sinh hoạt chung của mọi thành viên trong nhà được thoải mái, cuộc sống sẽ an vui hơn, từ đó sức khỏe tốt và sẽ thu hút tài lộc vượng khí kéo tới.



Để tìm những vị trí phong thủy tốt thì dưới đây là những chú ý về mặt nguyên tắc để chúng ta xem xét.



1. Bếp không nên đặt ở trong trung tâm của nhà



Bếp là nơi mang nguồn năng lượng hỏa. Trung tâm của nhà đóng vai trò như "trái tim". Khi đặt bếp ở trung tâm, nguồn năng lượng hỏa sẽ tấn công "trái tim". Điều này có khả năng mang lại sự không may mắn cho tất cả những người ở trong nhà, gây bất ổn và các vấn đề về sức khoẻ. Xét về khía cạnh thực tiễn, nếu ­bếp ở trung tâm, khói mỡ gây ra ung thư và khói nấu ăn có thể dễ dàng đi đến khắp nhà, bao gồm cả phòng ngủ của bạn.



2. Bếp không được đặt phía trước nhà



Theo cách đặt hướng bếp theo phong thủy, nhà bếp không được gần cửa trước. Đó là bởi vì cửa trước là ở cuối "phía trước" của ngôi nhà. Nhưng tại sao lại thế? Trong thời cổ đại, nhà bếp được ví như một nguồn của cải vì chức năng của nó: sản xuất thực phẩm. Nhà bếp thể hiện lên tài chính của gia đình, là một khía cạnh cá nhân, nhà bếp nên được đặt ở phía sau, như thế bạn sẽ không tiết lộ sự giàu có của bạn cho công chúng. Vì vậy, nếu nhà bếp ở phía trước của ngôi nhà, có một tiềm năng mà sự giàu có bị rò rỉ.



3. Bếp không được đặt bên ngoài nhà



Nhà bếp là nơi sản xuất ra nguồn năng lượng của sự thịnh vượng. Nhà bếp đặt bên ngoài ngôi nhà làm cho nguồn năng lượng không vào nhà được, làm giảm đi sự hưng thịnh của gia đình. Theo cách đặt phòng bếp theo phong thủy, bếp chính bên ngoài nhà không phải là lý. Nó cũng khó hơn để duy trì, và việc sử dụng nó rất nhiều phụ thuộc vào thời tiết. Sự giàu có không phải là khía cạnh duy nhất sẽ bị ảnh hưởng. Một số chuyên gia cho rằng thiết lập này có thể khiến cho các thành viên trong gia đình sống ở các vùng khác nhau, làm cho việc đoàn tụ gia đình trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều này sẽ không phải là một vấn đề nếu bạn có một nhà bếp ngoài trời mà hầu như không được sử dụng.



4. Tránh đặt bếp ở hướng Tây Bắc



Theo cách đặt bếp theo phong thủy, nhà bếp không được đặt giữa 300 và 330 độ Tây Bắc của ngôi nhà (theo la bàn). Nếu vậy, chỉ cần đảm bảo rằng bếp không nằm trong phần đó. Điều này chủ yếu là do phần Tây Bắc có liên quan đến sức khoẻ của người cha (hoặc chủ hộ nam). Bếp ở vị trí này có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ, bao gồm nhức đầu, huyết áp cao, hoặc các bệnh khác liên quan đến đầu. Những cư dân nam lớn hơn nam giới chủ hộ cũng có thể bị ảnh hưởng. Trường hợp không thể thay đổi thì cần trấn trạch lại khu bếp là được.



5. Bếp không nên đối mặt với cửa trước



Với cách đặt bếp theo phong thủy, cửa trước trực tiếp đối mặt với bếp sẽ không tốt. Cửa trước và cửa bếp (hoặc bếp) không nên tạo thành một đường thẳng. Nếu bạn vào cửa trước và có thể nhìn thấy bếp lò hoặc nhà bếp ở bên cạnh, thì đó là vấn đề lớn. Nếu cánh cửa bếp hoặc lò sưởi tạo thành một đường thẳng với cửa trước, thì năng lượng vào nhà sẽ bị phá hủy bởi nhà bếp. Hơn nữa, có thể gặp vấn đề sức khoẻ và tài chính. Cách dễ dàng là đặt một đồ đạc nặng hoặc một cái ngăn giữa cửa trước và nhà bếp.



6. Tránh đặt bếp đối diện cửa phòng vệ sinh



Điều này có thể trực quan đối với một số người. Bếp là nơi chuẩn bị thức ăn. Phòng vệ sinh là nơi xử lý rác thải của cơ thể. Khi mặt đối mặt nhau có thể làm hỏng sự thèm ăn. Hơn nữa, phòng vệ sinh có đầy đủ các yếu tố nước. Hai mặt đối mặt nhau tạo ra mâu thuẫn giữa nước và lửa, có thể gây ra nhiều sự gián đoạn trong cuộc sống. Cách chữa bệnh dễ dàng trong trường hợp này là đóng cửa phòng vệ sinh, làm rèm che hay đặt chậu cây cạnh cửa phòng vệ sinh...



7. Bếp không nên đối diện với phòng ngủ



Nhà bếp tạo ra khói mỡ, gây ra các vấn đề về sức khoẻ. Hãy tưởng tượng bạn phải hít phải khí độc đó ngay cả khi bạn ngủ. Làm thế nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn? Hơn nữa, mùi thức ăn có thể nán lại trong phòng ngủ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của một số người. Cách chữa bệnh dễ dàng là đóng cửa phòng ngủ khi nấu ăn và giữ cho nhà bếp của bạn (hoặc các khu vực khác) thoáng khí sạch sẽ...



8. Bếp không nên đặt dưới nhà vệ sinh



Ý tưởng ở đây là lượng nước của nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng đến năng lượng cháy của lò. Điều này chỉ áp dụng nếu bếp nằm ngay dưới bồn cầu vệ sinh. Ngoài ra, nó không phải là một mối quan tâm nếu trần nhà cao và tách xa nhau. Nếu đây là trường hợp của bạn và trần của bạn không đủ cao, biện pháp khắc phục là chuyển bếp đến vị trí khác. Tuy nhiên, điều này có thể tốn kém. Nếu bạn không gặp phải bất kỳ sự thất bại đáng kể nào trong cuộc đời, điều này có thể không cần thiết.



9. Tránh các thanh dầm trên đầu bếp hoặc khu vực nấu ăn



Cách đặt hướng bếp theo phong thủy: Thanh dầm nổi tiếng trong phong thủy bởi vì chúng mang lại áp lực năng lượng. Mặc dù dầm có thể được chữa khỏi bởi cây trồng lớn trở lên, cây trồng không phù hợp trong khu vực nhà bếp. Không chỉ các chùm tia làm tổn hại đến người đang chuẩn bị bữa ăn, nó cũng có thể gây ra biến động của năng lượng. Kết quả là phong thủy của bếp có thể bị ảnh hưởng nặng nề và có thể mang lại thăng trầm cho gia đình. Giải pháp là nên làm trần che dầm đi là được, hoặc trấn trạch bằng đá thạch anh.



10. Tránh bếp đối mặt với nguồn nước



Điều này xảy ra khi bồn rửa chén và bếp chạm vào nhau và tạo thành một đường thẳng. Khi điều này xảy ra, nước của bồn rửa và lửa của bếp sẽ xung đột. Việc thiết lập này có thể mang lại những vấn đề về sức khoẻ, những cuộc cãi vã của những người yêu thích, hoặc sự giảm thân tình giữa những người yêu nhau.



11. Bếp đặt bên cạnh nguồn nước



Mâu thuẫn giữa nước và lửa chỉ tồn tại khi bếp và bồn rửa nằm cạnh nhau, có thể gây ra các vấn đề về mối quan hệ như sự không chung thủy. Nếu bồn rửa và bếp cách nhau 1-2m, bạn sẽ không gặp phải vấn đề xung đột giữa nước và lửa.



12. Không đặt gương trong nhà bếp



Trong cá ch đặt nhà bếp theo phong thủy, bếp không phải là nơi thích hợp cho gương. Đó là bởi vì gương có khả năng khuyếch đại năng lượng của lửa, có thể gây ra sự mất cân bằng và biến động trong cuộc sống của bạn. Hơn nữa, bếp được cho là có năng lượng phong thủy xấu. Có một tấm gương có thể khuếch đại những năng lượng đó.



13. Giữ cho bếp có sự thông gió tốt



Bếp là nơi bạn chuẩn bị thức ăn. Đó là nơi gây ra ung thư gây khói thuốc lá và khói mỡ được sản xuất (Đó cũng là lý do tại sao bếp được cho là có năng lượng phong thủy xấu). Giữ cho nhà bếp được thông gió tốt nên các khu vực khác trong nhà của bạn sẽ không bị tràn ra khí độc hại được tạo ra từ nấu ăn.



14. Giữ cho bếp luôn sạch sẽ



Một lần nữa, bếp là nơi chuẩn bị thức ăn. Do đó, phế liệu thực phẩm có thể nán lại ở các góc khác nhau trong bếp của chúng ta, phát sinh từ các hoạt động như cắt hành tây, thịt mềm hoặc đưa thức ăn lên đĩa... Nếu những mẫu thức ăn này không được làm sạch, vi khuẩn sẽ phát triển và có thể gây ra vấn đề vệ sinh. Hơn nữa, những mẫu vụn thức ăn này, nếu không được làm sạch, có thể thu hút côn trùng hoặc thậm chí là động vật gặm nhấm. Nói tóm lại, nếu bạn không giữ bếp sạch sẽ, năng lượng tiêu cực sẽ mang đến bởi nhà bếp có thể tồi tệ hơn phòng vệ sinh của bạn!



Tóm lại, xét theo bệnh lý thì trăm bệnh đều "từ miệng mà vào" nên muốn có sức khỏe để thu hút tài vượng tới, khi bạn không còn giải pháp nào để chỉnh sửa hay khắc phục, cách làm tốt nhất đó là luôn giữ cho bếp thông thoáng và sạch sẽ là được.

