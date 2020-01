Thời tiết 4 ngày trọng điểm từ 30 đến mùng 3 Tết Âm lịch Canh Tý 2020

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa mới công bố thông tin dự báo và nhận định xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.





Theo đó, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết dịp Tết Nguyên đán các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ ngày 29 - 30 tháng Chạp sẽ đón đợt gió mùa đông bắc.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời sẽ chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù từ khoảng 30 tháng chạp đến mùng 3 Tết. Riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh vào ban đêm và sáng, trưa chiều trời nắng ấm.





Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thông tin về tình hình thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán.







Trong đợt rét này, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là từ 14-17 độ C, ban ngày 18-21 độ C. Khu vực Trung Bộ sẽ có ngày có mưa và mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng sớm về đêm từ 19-22 độ C.



"Ở các tỉnh miền Bắc, Tết năm nay sẽ lạnh hơn và đậm chất xuân hơn so với Tết năm ngoái. Khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp nghỉ Tết khiến cho thời tiết mấy ngày Tết thay đổi nhanh", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.



Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Huế thời tiết chủ yếu nhiều mây, sáng sớm có lúc mưa rào, trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, cao nhất phổ biến 22-25 độ). Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết chủ đạo ít mưa, ngày nắng (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, cao nhất phổ biến 26-29 độ).



Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trời ít mưa, trời nắng.



Các tỉnh miền Nam thời tiết cơ bản tốt, không mưa, ngày nắng, Nam Trung Bộ cao nhất là 27-30 độ C, Tây Nguyên từ 25-28 độ C, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.



Riêng từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết (21 - 28.1), các sông ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng của đợt triều cường, kết hợp với lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp. Do đó, xâm nhập mặn tại cửa sông Cửu Long gia tăng trong những ngày Tết.



Trên biển, ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán.







Xu thế thời tiết 2020



Về xu hướng thời tiết, khí hậu năm 2020, ông Lâm cho biết, dự báo trong những tháng nửa đầu năm 2020, ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và vẫn có khả năng duy trì trạng thái này trong những tháng tiếp theo của nửa cuối năm 2020.



Rét đậm sẽ tập trung chủ yếu trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2.2020 nhưng không kéo dài.



Tháng 1 - 6.2020 có khả năng có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 7.2020 mưa tăng và đạt mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm.



Xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng từ xấp xỉ đến ít hơn so với trung bình nhiều năm, khả năng hoạt động nhiều trong các tháng cuối năm 2020 và tập trung ở khu vực Trung Bộ và phía nam.



Tiếp tục đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của không khí lạnh trong những tháng đầu năm 2020 và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa tháng 3, 4, và tháng 5 trên phạm vi toàn quốc.







