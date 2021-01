Gợi ý 3 mẫu cầu thang cho nhà có diện tích nhỏ hẹp

Đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp, bạn cần phải lựa chọn mẫu cầu thang phù hợp, đảm bảo cho không gian sống trở nên gọn gàng, khoa học.





Cầu thang bay



Cầu thang bay là kiểu cầu thang được thiết kế tối giản nhất với các bậc thang “lơ lửng” và một bên gắn tường, đảm bảo tiết kiệm tối ưu diện tích cho ngôi nhà.



Mẫu thiết kế này gồm những khoảng trống giữa các bậc cầu thang, cho phép ánh sáng đi qua một cách dễ dàng, giúp ngôi nhà của bạn được trở nên sáng sủa nhờ việc thông sáng từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Nhờ đó mà những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp cũng trở nên thoáng rộng hơn vì không bị cản sáng ở khu vực cầu thang.



Cầu thang xoắn ốc

Cầu thang xoắn ốc là một trong những mẫu cầu thang điển hình cho ngôi nhà nhỏ hẹp mà bạn có thể tham khảo. Mẫu cầu thang này cũng vô cùng an toàn bởi lan can chắn hai bên được thiết kế chắc chắn, đảm bảo cho việc di chuyển trở nên dễ dàng và thuận tiện. Chất liệu chủ yếu là kim loại nên có tuổi thọ, độ bền cao và có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà.



Cầu thang xoắn ốc giúp tiết kiệm diện tích, nhất là với những ngôi nhà nhỏ hẹp bởi các bậc cầu thang chỉ đều xoay quanh một trục với một bán kính nhất định. Đồng thời, thiết kế lan can cầu thang xoắn ốc với những chi tiết thanh mảnh, kiểu dáng đặc biệt sẽ mang lại sự sáng tạo, độc đáo cho không gian.



Cầu thang một vế



Ngoài cầu thang bay và xoắn ốc, cầu thang một vế cũng được coi là một lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn tiết kiệm diện tích lối giao thông giữa các tầng. Cầu thang một vế có thể được thiết kế với nhiều mẫu mã khác nhau như: cầu thang xương cá, cầu thang lan can vách kính,…



Cầu thang một vế giúp tiết kiệm tối đa diện tích không gian. Đồ hoạ: Kim Nhung



Mẫu cầu thang một vế thường được xây dựng dọc theo một bên của ngôi nhà và dẫn thẳng lên tầng trên mà không cần đảo chiều. Nhờ đó mà gia chủ chỉ cần dành trong khoảng 1m chiều rộng của ngôi nhà để làm khu vực cầu thang. Ngoài ra, gia chủ còn có thể tận dụng khu vực dưới gầm cầm thang để thiết kế các kệ tủ đựng đồ, nhằm tiết kiệm tối đa không gian.



