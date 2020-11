Giải thưởng kiến trúc quốc tế tiếp tục gọi tên Võ Trọng Nghĩa

Giải thưởng Architecture MasterPrize 2020 (AMP) vừa xướng tên hai công trình của Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) gửi dự thi năm nay.



Việt Nam sẽ có dự án lọt Tốp Các tòa tháp Xanh cao nhất thế giới

Gợi ý thiết kế lan can cầu thang đảm bảo an toàn không phải ai cũng biết

Ảnh: Triệu Chiến



Cụ thể, công trình Nocenco Café ở TP.Vinh, Nghệ An (ảnh - hoàn thành tháng 5.2018, do hai kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Tất Đạt chủ trì cùng nhóm thiết kế gồm Tô Quang Cầm, Lê Hoàng Tuyết Ngọc và Takahito Yamada thực hiện) được vinh danh trong hạng mục không gian công cộng và được lựa chọn là dự án thiết kế nội thất của năm.



Trong khi đó, hạng mục nghỉ dưỡng xướng tên khách sạn Chicland ở TP.Đà Nẵng (hoàn thành tháng 3.2019, cũng do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa chủ trì cùng nhóm thiết kế Ngô Thùy Dương, Nguyễn Văn An, Mai Lan Chi và hai kiến trúc sư người Nhật Takashi Niwa, Koji Yamamoto thực hiện).



Giải thưởng này do Tập đoàn Farmani (một tổ chức quản lý, quảng bá nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc trên toàn cầu) sáng lập, nhằm tôn vinh các công trình kiến trúc, thiết kế nội thất và kiến trúc cảnh quan, với mục tiêu đánh giá thành tựu của kiến trúc trên toàn thế giới kể từ năm 2007.

Theo THỦY LONG (TNO)