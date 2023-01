Nhiều xã ở Kbang "rớt chuẩn" nông thôn mới

(GLO)- So với Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành, huyện Kbang có 7 xã đạt chuẩn NTM không còn duy trì được 19 tiêu chí, các xã đang xây dựng NTM cũng khó đạt chuẩn theo yêu cầu.

Đak Hlơ là xã đầu tiên của huyện Kbang đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Tuy nhiên, khi rà soát và đối chiếu với các tiêu chí tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh thì Đak Hlơ “rớt chuẩn”. Cụ thể, xã này chỉ còn giữ vững được 12/19 tiêu chí. Số tiêu chí còn lại rất khó đạt chuẩn so với bộ tiêu chí mới như: giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; nghèo đa chiều; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Phích, nguyên nhân là do chỉ tiêu của bộ tiêu chí giai đoạn mới cao hơn so với tiêu chuẩn trước đây. Đây là thách thức, đồng thời là động lực để xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu trong năm 2023, xã phấn đấu đạt tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và số 13 (tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn).

Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ cho rằng, với chuẩn tiêu chí số 13, xã còn nhiều cái “chưa”: chưa có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp; chưa có sản phẩm OCOP; chưa triển khai thực hiện vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực; chưa có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả… “Nguyên nhân chủ yếu là do việc huy động các nguồn lực để xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình còn thấp, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”-ông Phích lý giải.

So với bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, xã Kon Pne (huyện Kbang) “rớt chuẩn” đến 8 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong khi đó, theo lộ trình, xã Kon Pne sẽ đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Đầu năm 2022, qua đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021, xã đạt 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất, y tế. Tuy vậy, nếu áp theo Quyết định 710 thì xã chỉ còn đạt 10/19 tiêu chí. Chủ tịch UBND xã Dương Quốc Điệp thông tin: Xã được đầu tư xây dựng NTM từ năm 2010. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình còn chậm. Các tiêu chí đạt chuẩn chưa bền vững, chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 30 triệu đồng. “Thời gian tới, xã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và nông thôn; phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tăng thu nhập người dân. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cây trồng theo hướng phát huy thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu quý như: sa nhân tím, sâm Kon Pne, sâm đá, hồng đẳng sâm gắn với liên kết chuỗi giá trị nhằm tiêu thụ sản phẩm của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích giao khoán, quản lý bảo vệ rừng cho 3 cộng đồng trên địa bàn xã để góp phần tăng thu nhập”-ông Điệp nêu giải pháp.

Xung quanh vấn đề này, ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: So với bộ tiêu chí mới thì 7 xã: Đông, Nghĩa An, Đak Hlơ, Sơn Lang, Kông Pla, Sơ Pai và Tơ Tung được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM không còn duy trì được 19 tiêu chí đạt chuẩn. Các xã đang xây dựng NTM cũng bị “rớt chuẩn” nhiều tiêu chí. Do vậy, năm 2023, huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn và củng cố các tiêu chí tại các xã này; đồng thời, phấn đấu thực hiện đạt chuẩn thêm 35 tiêu chí trên địa bàn 13 xã (theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025), bình quân đạt 13 tiêu chí/xã.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Kbang đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm như: triển khai hiệu quả các dự án sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc Bahnar trồng mắc ca, dổi xanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết với người dân sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. “Cùng với đó là huy động tối đa nguồn lực để tập trung đầu tư hoàn thành nhóm tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, văn hóa, giáo dục…, trong đó ưu tiên bố trí nguồn vốn trực tiếp từ chương trình hỗ trợ các xã NTM, lồng ghép các chương trình dự án để duy trì các tiêu chí đạt chuẩn”-ông Sơn nhấn mạnh.